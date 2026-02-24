Τοποθετήθηκαν 14 σημεία απολύμανσης και έρχονται άλλα 5, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για το θέμα του αφθώδους πυρετού και ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου, σε διάσκεψη Τύπου από το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα.

Στο παρόν στάδιο δεν έχουμε ακόμα νέα κρούσματα, είπε και πρόσθεσε πως όλα τα δείγματα που έχουν εξεταστεί είναι αρνητικά. «Είναι θετικό που δεν έχουμε νέα κρούσματα», τόνισε. Επιπλέον, είπε, θανατώθηκαν ζώα στα Λιβάδια σήμερα, οι οποίες αφορούν μέχρι τώρα αγελάδες, ενώ από αύριο θα αρχίσουν οι θανατώσεις στα αιγοπρόβατα.

«Έχουν τοποθετηθεί 14 σημεία απολύμανσης και θα μπουν ακόμα 5 στη ζώνη προστασίας», είπε ακόμη η κ. Γεωργιάδου. Επιπλέον, σημείωσε πως βγήκε διάταγμα σήμερα από Υπηρεσία Θήρας για απαγόρευση κυνηγιού στις επίμαχες περιοχές.

Στο μεταξύ, υπογράμμισε, η υπουργός Γεωργίας ετοίμασε πρόταση για τις αποζημιώσεις, η οποία θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε σχέση με τα εμβόλια, εκτίμησε πως αυτά θα φθάσουν εντός της εβδομάδας. «Θα γίνει συζήτηση με εμπειρογνώμονες που έρχονται. Θα εξετάσουμε πως θα πρέπει να χορηγηθούν τα εμβόλια», είπε.

Οι ψεκασμοί στα οδοφράγματα, ανέφερε, ξεκίνησαν όταν βρέθηκε το κρούσμα στα κατεχόμενα. Αυτοί οι ψεκασμοί σταμάτησαν τέλος Ιανουαρίου, είπε. Ο λόγος, εξήγησε, που σταμάτησαν ήταν διότι είχαν ολοκληρωθεί οι δειγματοληψίες και ήταν αρνητικές και δεν υπήρχε ένδειξη να συνεχιστούν.

Έρευνες Αστυνομίας

Ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης, η κ. Γεωργιάδου, διευκρίνισε πως έχουν δοθεί στοιχεία στην Αστυνομία. «Η υποψία στο παρόν στάδιο είναι για τον σανό», είπε και πρόσθεσε πως παραλαμβάνεται σανός από όλα τα υποστατικά για εξετάσεις.