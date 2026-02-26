Την εμπλοκή των κρατικών πτητικών μέσων στη διαδικασία μεταφοράς ασθενών στο εξωτερικό μελετά η κυβέρνηση, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει ήδη ενημερώσει για τις προθέσεις του τους οργανωμένους ασθενείς κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνάντησης με την «Κοινωνική Συμμαχία για τον Πολίτη».

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προγραμματίζει συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας και Μεταφορών την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσον είναι εφικτό να εμπλακούν στη συγκεκριμένη διαδικασία οι αρμόδιες Υπηρεσίες τους, με στόχο, εάν προκύψει θετικό αποτέλεσμα να γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις εντός των ημερών που θα ακολουθήσουν.

Οι προθέσεις της κυβέρνησης, βεβαίως, δεν είναι καθόλου άσχετες με το πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ασθενής δεν μεταφέρθηκε έγκαιρα στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων εξαιτίας της αδυναμίας των ξένων ιδιωτικών φορέων με τους οποίους ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συνεργάζεται, να ανταποκριθούν εντός των ιατρικώς αποδεκτών χρονοδιαγραμμάτων που είχαν καθοριστεί. Και το συγκεκριμένο ζήτημα αναπόφευκτα τέθηκε χθες προς συζήτηση, καθώς το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου είχε τονιστεί η ανάγκη για διαθεσιμότητα αεροσκάφους που θα εδρεύει στην Κύπρο και θα καλύπτει τις ανάγκες των Κυπρίων πολιτών /ασθενών.

Η Κοινωνική Συμμαχία για τον Πολίτη, πραγματοποίησε χθες την πρώτη της συνάντηση (μετά τη σύστασή της) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποτελείται από την ΟΣΑΚ, την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις φορείς επανέλαβαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανάγκη για δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας προς τους κλινήρεις ασθενείς γενικά, αλλά και τους ηλικιωμένους πολίτες οι οποίοι χρειάζονται στήριξη τόσο σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τη διαβίωσή τους. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η μακροζωία και τα υγιή γηρατειά και, όπως συμφωνήθηκε, η Συμμαχία θα συζητήσει τις διάφορες πτυχές με το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο και ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως για παράδειγμα οι άτυποι φροντιστές και θέματα συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, προς συζήτηση τέθηκε το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νομική Υπηρεσία. Όπως ενημερώθηκαν οι τρεις φορείς, δεν αποκλείεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Μαρτίου, με στόχο, όπως τονίστηκε, να ψηφιστεί σε νόμο πριν τη διάλυση της Βουλής τον ερχόμενο Απρίλιο, ώστε να αρχίσει η υλοποίηση του εντός του 2026.

Επιπρόσθετα, οι τρεις φορείς ζήτησαν περισσότερη συνεργασία και εμπλοκή τους στο στάδιο σχεδιασμού των διαφόρων νομοσχεδίων που αφορούν τις ομάδες του πληθυσμού τις οποίες εκπροσωπούν, προκειμένου να μην προκύπτουν στη συνέχεια και όταν πλέον τα νομοσχέδια μπαίνουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, μεγάλες διαφωνίες που συνήθως οδηγούν σε αχρείαστες καθυστερήσεις στην ψήφιση νομοθεσιών.

Τέλος, τέθηκε προς συζήτηση το ενδεχόμενο ορισμού, λειτουργού προσβασιμότητας σε όλα τα Υπουργεία με στόχο, ο λειτουργός αυτός να αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής της Συμμαχίας με το κράτος.

Συμφωνήθηκε ότι, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, η Συμμαχία για τον Πολίτη θα αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατάλογο με τα διάφορα ζητήματα που εκκρεμούν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης ώστε να δοθούν οδηγίες στους εμπλεκόμενους Υπουργούς να τα προωθήσουν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε, παράλληλα, ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα οριστικοποιηθεί και η καθιέρωση συναντήσεων με τη Συμμαχία για τον Πολίτη ανά τετράμηνο, ώστε να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν ή προωθούνται, ανά πάσα στιγμή.

Σε δηλώσεις τους, μετά το πέρας της συνάντησης, οι πρόεδροι των τριών φορέων εξήγησαν ότι στόχος τους είναι η από κοινού προώθηση των διαφόρων θεμάτων που αφορούν σχεδόν το 50% των κατοίκων της Κύπρου που είναι είτε χρόνιοι ασθενείς, είτε άτομα με αναπηρίες ή ηλικιωμένα άτομα. «Δηλαδή, επιδιώκουμε όλα τα προβλήματα να επιλύονται συνολικά και όλα τα ζητήματα να συζητούνται και να μελετώνται σφαιρικά με την εμπλοκή και τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Υπουργείων και Υφυπουργείων».