Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βρέθηκε χθες στο 16ο Nicosia Economic Congress, σε ένα πάνελ επιχειρηματιών που αποτελείτο αποκλειστικά από άντρες. Προς τιμήν του, ο κ. Χριστοδουλίδης, πριν από την τοποθέτησή του επεσήμανε δεικτικά: “Νομίζω χρειαζόμαστε ακόμη δυο-τρεις καρέκλες εδώ για να καθίσουν και γυναίκες επιχειρηματίες. Η συζήτηση θα ήταν πολύ καλύτερη τότε”. Το σχόλιό του, που χειροκροτήθηκε από το κοινό, έθεσε αν μη τι άλλω τους διοργανωτές προ των ευθυνών τους, όπως θα έπρεπε να γίνεται κάθε φορά που τα πάνελ σε συζητήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές αποκλείουν τις γυναίκες, περιορίζοντας τον ρόλο και τη συμμετοχή τους σε αυτά που θεωρούνται ευρέως -και εσφαλμένα- “γυναικεία” θέματα.

Τ.Στ.