Μονόδρομος ήταν, μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η αίτηση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα στο Ανώτατο Δικαστήριο, για άρση της ασυλίας του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Το αίτημα καταχωρήθηκε την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Εισαγγελέα και η υπόθεση ορίστηκε ενώπιον της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις 3 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Το αίτημα εδράζεται στα όσα διερευνά εναντίον του βουλευτή η Αστυνομία σε συνδυασμό με τα ευρήματα επιθεωρητών που όρισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με υπόθεση πολιτογράφησης και τα οποία καταγράφονται σε πόρισμά της. Η άρση της ασυλίας ζητείται με σκοπό να γίνει κατορθωτή η ανάκριση του κ. Σιζόπουλου και στη συνέχεια αν αυτό δικαιολογείται, η ποινική του δίωξη. Το αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ είχε προαναγγείλει ο Γενικός Εισαγγελέας προ μηνός στη Βουλή κατά τη συζήτηση του ζητήματος της εγκληματικότητας.

Όπως είχε αρχικά γνωσθεί, τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ είχε καταγγείλει ο άλλοτε βουλευτής του ιδίου κόμματος Γιώργος Βαρνάβα και αφορούσε υπόθεση πολιτογράφησης μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από εταιρεία της οποίας διευθυντής ήταν ο καταγγελλόμενος. Ο τελευταίος είχε απορρίψει όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από πρώην συνεργάτη του.

Μετά την καταγγελία, η Αρχή κατά της Διαφθοράς, όρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου. Σε πόρισμα που διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη στις 11/9/2025, η Αρχή εισηγήθηκε να ερευνηθεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος για το ενδεχόμενο διάπραξης των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων: απάτη, πλαστογραφία και κατάρτιση πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία προς καταδολίευση. Στο πόρισμα γίνεται εισήγηση όπως ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση διεξάγει ποινική ανάκριση και η Αστυνομία που έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετές μαρτυρίες και στοιχεία γύρω από την περίπτωση της πολιτογράφησης, εντοπίστηκαν έγγραφα μέσω τραπεζών και αναμένει την άρση της ασυλίας του κ. Σιζόπουλου, ώστε να τον καλέσει για ανάκριση για τα όσα προκύπτουν μέσα από την έρευνα. Ήδη το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς έχει σταλεί από τον Γενικό Εισαγγελέα στον αρχηγό Αστυνομίας, ώστε να συμπεριληφθεί στις έρευνες.

Τώρα, θα αναμένεται η αντίδραση του ελεγχόμενου βουλευτή, αν δηλαδή θα εγείρει ένσταση στο αίτημα για άρση της ασυλίας του ή αν θα δώσει τη συγκατάθεσή του οπόταν και δεν θα χρειαστεί να ακουστούν οι δύο πλευρές.

Σημειώνεται ότι στις 15 Ιανουαρίου το Ανώτατο Δικαστήριο είχε άρει την ασυλία του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, λόγω της έρευνας που διενεργεί η Αστυνομία σε σχέση με υπόθεση που αφορά σε άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας στη σύντροφό του, παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα. Η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», δόθηκαν οδηγίες στους ανακριτές για διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων και αναμένεται να επιστραφεί για τη λήψη των τελικών αποφάσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα.