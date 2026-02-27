Σε μια πρωτοφανή για τα δικαστικά δεδομένα κίνηση, προχώρησε πρόσφατα ο ισοβίτης κομμωτής Δώρος Θεοφάνους, ο οποίος εκτός από τα όσα φρικτά καταδικάστηκε, είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη με την απόδρασή του το 2024 που οδήγησε σε ξήλωμα της ηγεσίας της Αστυνομίας και των Φυλακών.

Ο 46χρονος ισοβίτης κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο λόγω της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας του (κάτι ανάλογο με τον Άρειο Πάφο στην Ελλάδα) ζητώντας το επανάνοιγμα της υπόθεσης για την οποία καταδικάστηκε ή ακόμα και την ακύρωση της καταδίκης του. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αυτό έγινε επικαλούμενος νέες μαρτυρίες που ήρθαν ενώπιον του, οι οποίες και ανατρέπουν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την κατάθεση του κύριου μάρτυρα κατηγορίας τότε στη δίκη του, επίσης ισοβίτη Αντώνη Προκοπίου Κίτα.

Σημειώνουμε ότι ο Θεοφάνους είχε καταχωρήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής του η οποία και απορρίφθηκε. Τώρα με τη νέα αίτησή του – που πρώτη φορά γίνεται – αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο συστάθηκε το 2023, ζητεί να δικαστεί εκ νέου.

Ο Θεόδωρος Θεοφάνους είχε καταδικαστεί στις 31 Οκτωβρίου 2012 σε διά βίου φυλάκιση για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του, Γιούλιας Οπόροκ 24 ετών, ενώ του επιβλήθηκαν 35 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία και της τρίχρονης κόρης της, Βικτώριας. Το φρικτό έγκλημα είχε διαπραχθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2011, σοκάροντας την κυπριακή κοινωνία. Ο κομμωτής συζούσε μαζί με την 24χρονη τότε αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και όπως είχε αναφερθεί στη δίκη του, τη ζήλευε παθολογικά. Μάλιστα, ο ίδιος είχε καταγγείλει στην Αστυνομία την εξαφάνισή της.

Μετά από έρευνες, η 24χρονη Γιούλια είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στη θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου και έφερε τραύματα από σφαίρα στο θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Η τρίχρονη κορούλα της Βικτώρια εντοπίστηκε νεκρή 50 μέτρα μακριά από το όχημα. Η νεκροψία στο κορμάκι της, έδειξε ότι το κοριτσάκι που προφανώς είδε τη δολοφονία της μητέρας του και έτρεξε να φύγει, ξεψύχησε βασανιστικά στα χέρια του κομμωτή, ο οποίος της απόφραξε το στόμα και τη μύτη. Όπως είχε λεχθεί στο Κακουργιοδικείο Πάφου, ο δράστης ενώ τελούσε υπόδικος, είχε εκμυστηρευτεί τη διάπραξη του αδικήματος, στον, επίσης, ισοβίτη Αντώνη Προκοπίου Κίτα, ο οποίος και κατέθεσε στη δίκη, με τη μαρτυρία του να κρίνεται αξιόπιστη.

Ανατροπή ή κάτι άλλο;

Τώρα, ο ισοβίτης με την αίτηση με αρ. 1/’26 η οποία κατατέθηκε από τους δικηγόρους του Αλέξανδρο Αλεξάνδρου και Σάββα Μάτσα, ζητεί ουσιαστικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να ξανανοίξει η υπόθεση του ή ακόμη και να ακυρωθεί η καταδίκη του. Η αίτησή του στηρίζεται, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν, σε ένορκες δηλώσεις τριών προσώπων, συν ακόμη ενός ο οποίος ωστόσο έχει αποβιώσει. Στην αίτηση υποστηρίζεται ότι μετά την έφεσή του η οποία και απορρίφθηκε το 2017, προέκυψε νέα μαρτυρία η οποία αν γίνει αποδεκτή από το Δικαστήριο, ενδεχομένως να οδηγήσει είτε στην ακύρωση της καταδίκης του, είτε σε επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Στην ουσία, αμφισβητείται η μαρτυρία του κύριου μάρτυρα κατηγορίας, Αντώνη Κίτα, από άλλη μαρτυρία που προέκυψε μεταγενέστερα της καταδίκης του, που σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστηρίζονται στην αίτηση, τα όσα κατέθεσε (ο Κίτας) πρωτόδικα εναντίον του κομμωτή ήταν ψέματα. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο Κακουργιοδικείο, ο Κίτας είχε δώσει μαρτυρία με την οποία ο Θεοφάνους, ενώ ήταν υπόδικος του είχε εκμυστηρευθεί πως αυτός σκότωσε την Γιούλια και την κόρη της.

Τώρα τρία πρόσωπα με ένορκες δηλώσεις τους που κατατέθηκαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο αναφέρουν ότι ο Κίτας τους είπε πως είχε καταθέσει ψέματα τότε εναντίον του κομμωτή. Ο ένας εξ αυτών είναι ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Λουκής Λουκαΐδης, ο δεύτερος που κατέθεσε ένορκη δήλωση είναι πρόσωπο που εργάζεται στις φυλακές και ο τρίτος είναι συγχωριανός του Κίτα. Υπάρχει και 4η ένορκη δήλωση από Ελληνοπόντιο περί του ίδιου ισχυρισμού, ωστόσο αυτός έχει αποβιώσει στην Πάφο.

Σημειώνεται ότι πριν την καταχώρηση της αίτησης είχε ληφθεί άδεια από το Συνταγματικό αφού κρίθηκε ότι πρόκειται περί νέας μαρτυρίας που δεν είχε τεθεί το 2017 κατά την έφεση του κομμωτή. Τώρα αναμένεται ότι το Δικαστήριο θα ορίσει την ακρόαση της αίτησης ώστε να ακουστούν τα νέα δεδομένα, ν’ απαντήσει η πλευρά της Νομικής Υπηρεσίας και να ληφθεί απόφαση. Πρόκειται για νεοφανή διαδικασία που συγκεντρώνει ενδιαφέρον λόγω και της φύσης της αλλά και του γεγονότος ότι αφορά υπόθεση φόνο εκ προμελέτης και ανθρωποκτονία.

Η απόδραση και οι συνέπειες

Ο ισοβίτης δεν απασχόλησε την κοινή γνώμη μόνο με το διπλό έγκλημα που καταδικάστηκε ότι διέπραξε το 2011. Ενώ εξέτιε την ποινή του, στις 26/9/2024 και βρισκόταν με άδεια και συνοδευόμενος από μέλη της ΜΜΑΔ και δεσμοφύλακες των Κεντρικών Φυλακών, απέδρασε, την ώρα που επισκεπτόταν το πατρικό του στην Πάφο και ειδικότερα στα Χολέτρια. Ο ισοβίτης κατάφερε να αποδράσει παρά την αυστηρή φρούρηση που είχε αφού συνοδευόταν από οκτώ δεσμοφύλακες και μέλη της ΜΜΑΔ. Για την απόδραση διατάχθηκε ποινική και πειθαρχική έρευνα η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τους ποινικούς ανακριτές να εντοπίζουν μόνο πειθαρχικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους.

Μετά την απόδρασή του η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και η σύλληψή του έγινε κατορθωτή τρεις ημέρες μετά. Αυτός είχε καταφύγει στη Λεμεσό και την ώρα της σύλληψής του βρισκόταν στον παραλιακό πεζόδρομο της πόλης κοντά σε πεντάστερα ξενοδοχεία.

Λόγω του σάλου που ξέσπασε συνεπεία της απόδρασης του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπαυσε τον Αρχηγό και Υπαρχηγό της Αστυνομίας, ενώ αντικατέστησε και τον αναπληρωτή διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών. Ο ίδιος ο ισοβίτης αντιμετώπισε ποινική υπόθεση λόγω της απόδρασης και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση.