Δημοτικός σύμβουλος της Πάφου δημοσιοποίησε καταγγελία που έγινε από εθελοντή, με την οποία υποστηρίζει ότι δεκάδες σκύλοι θανατώθηκαν παράνομα σε ιδιωτικό καταφύγιο της περιοχής. Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Ο Κυριάκος Σάββα, ο οποίος αναφέρει ότι αποκάλυψε την υπόθεση μέσα από δική του έρευνα, δημοσιοποίησε την καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με είδηση που δημοσιεύθηκε στο in-cyprus.philenews.com, σκύλοι θανατώθηκαν σε τουλάχιστον πέντε ξεχωριστές περιπτώσεις από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2026: στις 27 Ιανουαρίου, 1η Φεβρουαρίου, 7 Φεβρουαρίου, 10 Φεβρουαρίου και 16 Φεβρουαρίου. Μόνο στις 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ίδιο, θανατώθηκαν 40 σκύλοι.

Το περιστατικό της 1ης Φεβρουαρίου φέρεται να επιβεβαιώνεται από αυτόπτη μάρτυρα.

Η καταγγελία υποβλήθηκε από πρώην εθελοντή του καταφυγίου και κοινοποιήθηκε στην Αστυνομία Κύπρου, στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, καθώς και σε πολιτικούς και οργανωμένους φορείς.

Όπως αναφέρει ο κ. Σάββα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με το κατά πόσο τα ζώα ήταν πράγματι ανίατα ή επικίνδυνα όπως απαιτεί η νομοθεσία, κατά πόσο οι ευθανασίες διενεργήθηκαν από εγγεγραμμένο κτηνίατρο, και εάν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η καταγγελία αμφισβητεί επίσης κατά πόσο έχει παραπλανηθεί το κοινό, δεδομένου ότι το καταφύγιο παρουσιάζεται ως εγκατάσταση «no-kill».

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ορισμένες από τις φερόμενες θανατώσεις έλαβαν χώρα εκτός των ωραρίων λειτουργίας του καταφυγίου.

Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου επιβεβαίωσε στον «Φιλελεύθερο» ότι έγινε καταγγελία και ότι η υπόθεση ανατέθηκε σε μέλη του τομέα κακομεταχείρισης ζώων της Αστυνομίας.

Ο κ. Σάββα κάλεσε την Αστυνομία να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη ποινική διερεύνηση, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να δώσουν ξεκάθαρες δημόσιες απαντήσεις χωρίς καθυστέρηση και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την προστασία των ζώων που βρίσκονται ακόμη στο καταφύγιο.

«Τα ερωτήματα είναι απλά και απαιτούν απαντήσεις», έγραψε. «Ποιος ελέγχει αυτά τα καταφύγια; Ποιος διασφαλίζει ότι τηρείται η νομοθεσία; Γιατί υπάρχει σιωπή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα;»

Ο Σάββα παρακάλεσε το κοινό να μην σταματήσει τις δωρεές τροφίμων, ιατρικών προμηθειών ή άλλη βοήθεια στο καταφύγιο, τονίζοντας ότι τα ζώα εξακολουθούν να εξαρτώνται από αυτή τη στήριξη.

Οι ανησυχίες του, είπε, αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε επίπεδο ηγεσίας — και όχι τους εθελοντές ή τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί.