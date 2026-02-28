Το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ ενεργοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, η Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφάσισε την ενεργοποίηση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ΕΣΤΙΑ. Η απόφαση αφορά το ενδεχόμενο ανάγκης υποδοχής και επαναπατρισμού πολιτών τρίτων χωρών από περιοχές που βρίσκονται σε κρίση, μέσω της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ενημέρωση των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών και τίθεται σε εφαρμογή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, με στόχο τη διευκόλυνση της ασφαλούς εκκένωσης πολιτών από περιοχές κρίσης, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, μέσω της Κύπρου.