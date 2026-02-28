Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι θανατώσεις αιγοπροβάτων που έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό στην Ορόκλινη της επαρχίας Λάρνακας, με περίπου 2.000 ζώα να έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η θανάτωση του πρώτου κοπαδιού. Εξάλλου σήμερα φθάνουν στην Κύπρο 529.000 δόσεις εμβολίων, που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ενημέρωση που έκανε το Σάββατο στους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 2.000 αιγοπρόβατα, ενώ σημείωσε ότι συνολικά, ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση υπολογίζεται στις 13.000, με το σύστημα να χαρακτηρίζεται «δυναμικό», καθώς υπάρχουν και γεννήσεις και φυσικοί θάνατοι.

Παράλληλα, είπε ότι προχωρά η διάνοιξη λάκκων ταφής με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών και της Εθνικής Φρουράς, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η θανάτωση και ταφή των μολυσμένων ζώων.

Όπως σημείωσε μέχρι χθες το βράδυ παραδόθηκαν 33.900 δόσεις εμβολίων για βοοειδή, με τους ιδιώτες κτηνίατρους να ολοκληρώνουν σήμερα τον εμβολιασμό εντός της ζώνης των 10 χιλιομέτρων, ενώ πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα αρχίσει ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων.

Μαζικός εμβολιασμός – 529.000 δόσεις από τη Γαλλία

Την ίδια στιγμή, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι 529.000 δόσεις εμβολίων, που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται σήμερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και θα διατεθούν σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη Σωτήρια Γεωργιάδου, οι δόσεις θα φυλαχθούν και θα διατεθούν βάσει του εμβολιακού σχεδιασμού, που έχει καταρτιστεί.

Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν παραδοθεί 33.900 δόσεις εμβολίων για τα βοοειδή, από τις 60.000 που είχαν αρχικά παραληφθεί (10.000 και ακολούθως 50.000), σημειώνοντας πως οι ιδιώτες κτηνίατροι ολοκληρώνουν σήμερα Σάββατο τον εμβολιασμό των βοοειδών εντός της ζώνης των 10 χιλιομέτρων και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων.

Εξάλλου, είπε πως θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα παραμένουν αρνητικά.

Διάνοιξη λάκκων ταφής με τη συνδρομή κρατικών υπηρεσιών

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι συνεχίζεται η διάνοιξη λάκκων ταφής με τη βοήθεια του Τμήμα Δασών και της Εθνική Φρουρά, ενώ εμπλέκονται επίσης το Κτηματολόγιο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως είπε, η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα επίπονη, καθώς απαιτείται εντοπισμός κατάλληλου τεμαχίου βάσει αυστηρών προδιαγραφών, ώστε να μην υπάρξει μόλυνση υπόγειων υδάτων ή πετρωμάτων και ακολούθως εκσκαφή σύμφωνα με το έκτακτο σχέδιο.

«Είναι μεγάλοι οι λάκκοι. Αντιλαμβάνεστε και τον όγκο των ζώων, αλλά υπάρχουν και προδιαγραφές με βάση το έκτακτο σχέδιο, που καθορίζει το βάθος και το πλάτος που πρέπει να θαφτούν αυτά τα ζώα», είπε.

Αυστηροί περιορισμοί – «Καμία μετακίνηση χωρίς άδεια»

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπήρξαν παραβιάσεις πρωτοκόλλων στην περιοχή, είπε πως η εν λόγω περιοχή τελεί υπό αυστηρή επιτήρηση από την Αστυνομία Κύπρου και την Εθνική Φρουρά, με τη χρήση και drones.

«Κάποιες άτοπες κινήσεις, όπως αναφέρθηκαν στον Τύπο, δεν πρέπει να γίνονται. Κατανοώ το ενδιαφέρον του κόσμου, όμως, είναι απαραίτητη η συμμόρφωση. Οι περιορισμοί έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, ενώ οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν και μέσω SMS», ανέφερε η Γεωργιάδου.

Συνέχισε λέγοντας ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για τις μετακινήσεις, για τη μεταφορά ζώων σε σφαγεία με ειδικά έντυπα, για τη μεταφορά νερού και ζωοτροφών κατόπιν άδειας, καθώς και για την απαγόρευση συναθροίσεων και μετακινήσεων ζώων και ανθρώπων από μονάδα σε μονάδα.

«Η μετακίνηση είναι ο βασικός κίνδυνος διασποράς. Καμία μετακίνηση χωρίς άδεια», τόνισε η κ. Γεωργιάδου, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία και πλήρη συμμόρφωση.

Καταστροφή ζωοτροφών και γάλακτος

Ερωτηθείσα αν έχει καταστραφεί σανός, είπε ότι «θα καταστραφεί σίγουρα», για να προσθέσει ότι δεν γνωρίζει αν ξεκίνησαν οι διαδικασίες από τον σανό της πρώτης φάρμας.

Ξεκαθάρισε ότι θα καταστραφούν σανός, χονδροειδείς ζωοτροφές, τα ενσιρώματα και το γάλα από τις μολυσμένες μονάδες.

Αυστηρότατες οδηγίες σε χοιροτροφικές μονάδες

Παράλληλα, είπε ότι έχουν δοθεί αυστηρότατες οδηγίες και στις χοιροτροφικές μονάδες, καθώς όπως εξήγησε τα γουρούνια, εφόσον προσβληθούν, εκκρίνουν τον ιό σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα τόνισε πως η μετακίνηση είναι ο βασικός κίνδυνος διασποράς, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία μετακίνηση χωρίς άδεια.

«Όσοι επιθυμούν να σφάξουν ζώα για παραγωγή μπορούν να το κάνουν μόνο κατόπιν ειδικής άδειας, με καθορισμένη διαδρομή και καταγραφή όλων των στοιχείων», είπε.

Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες

Σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των αστυνομικών ερευνών, ανέφερε πως οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, και έχουν ληφθεί καταθέσεις.

«Τυχόν παράνομες διακινήσεις ζώων, εφόσον επιβεβαιωθούν, συνιστούν ποινικά αδικήματα», τόνισε.

Η κ. Γεωργιάδου είπε, εξάλλου, ότι από τις 15 Δεκεμβρίου, όταν εντοπίστηκε κρούσμα στα κατεχόμενα, έχουν εντατικοποιηθεί οι περιπολίες κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και οποιαδήποτε πληροφορία αξιολογείται άμεσα.

Τι ισχύει για το χαλλούμι και τις εξαγωγές

Αναφορικά με τις εξαγωγές προϊόντων και ειδικά το χαλλούμι, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι «το χαλλούμι, λόγω θερμικής επεξεργασίας, δεν επηρεάζεται», ωστόσο, σε προϊόντα χωρίς θερμική επεξεργασία ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και την πορεία του εμβολιασμού.

«Σε αυτά λογικά», είπε, «θα μπουν περιορισμοί. Εκεί θα το πολεμήσουμε και θα το συζητήσουμε και θα μπουν όλα στο τραπέζι για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και θα προχωρήσουμε στη βάση της επιδημιολογίας, των συμπτωμάτων, των ευρημάτων, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, του εμβολιασμού και της οικονομίας».

16 αρμόδιες υπηρεσίες για περιορισμό του αφθώδους πυρετού

Στην επιχείρηση για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού συμμετέχουν συνολικά 16 αρμόδιες υπηρεσίες, με τη συνδρομή 513 λειτουργών και μελών προσωπικού τους.

Οι υπηρεσίες και ο αριθμός των λειτουργών που συμμετέχουν είναι:

ΚΣΕΔ (20)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (80)

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (42)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (61)

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (24)

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (1)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (17)

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (1)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ (40)

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ (50)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (12)

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (5)

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (8)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4)

ΥΓΑΑΠ (6)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (142)

