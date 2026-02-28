Το Υπουργείο Εξωτερικών, δεδομένης της εκτίμησης της κατάστασης ασφαλείας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει εκδώσει επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες με σύσταση προς τους Κύπριους πολίτες για την αποφυγή ΟΛΩΝ των ταξιδίων προς τις ακόλουθες χώρες:
1. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
2. Ιράκ
3. Ισραήλ
4. Κατάρ
5. Κουβέιτ
6. Λίβανος
7. Βασίλειο του Μπαχρέιν
8. Σαουδική Αραβία
Τα τηλέφωνα των Πρεσβειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τις κατά τόπους αρχές των χωρών όπου βρίσκονται, καθώς και τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφαρμόζοντας τα μέγιστα μέτρα προστασίας.
Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει πως οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη Πρεσβεία ως ακολούθως:
|Αίγυπτος
|Πρεσβεία στο ΚάιροΔιεύθυνση: 23Β Mohamed Mazhar Str. Zamalek, 3rd floor, Apt. 301, Cairo, Arab Republic of EgyptΤηλέφωνο: +202 273 77 012, +202 273 77 013Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cairoembassy@mfa.gov.cy
|Ιορδανία (με παράλληλη διαπίστευση στο Ιράκ)
|Πρεσβεία στο ΑμμάνΔιεύθυνση: 17A, Alexandria street, Abdoun, Amman 11183, JordanΤηλέφωνο: +962 6 56 57 467Ηλεκτρονική Διεύθυνση: embassy.amman@mfa.gov.cy
|Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
|Πρεσβεία στο Άμπου ΝτάμπιΔιεύθυνση: Nashash str., Villa 32, Al Nahyan Camp, P.O. Box 63013, Abu Dhabi, United Arab EmiratesΤηλέφωνο: +971 2 665 44 80, +971 50 131 1035Ηλεκτρονική Διεύθυνση: abudhabiembassy@mfa.gov.cy
|Ιράκ
|Βλ. Ιορδανία
|Ιράν
|Πρεσβεία στην ΤεχεράνηΔιεύθυνση: No. 9, Mahmoud Razi St., Reza Ali Hosseini St., Zaferanieh, 1988934611 – Tehran, IranΤηλέφωνο: +98 912 340 9037Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tehranconsulate@mfa.gov.cy
|Ισραήλ
|Πρεσβεία στο Τελ ΑβίβΔιεύθυνση: 61, Dizengoff street, Top Tower 14th floor, Tel Aviv 6433233, Israel Τηλέφωνο: +972 3 927 3000, +972 54 887 4433, +972 3 927 3007 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: consulartlv@mfa.gov.cy
|Κατάρ
|Πρεσβεία στη ΝτόχαΔιεύθυνση: Saba Saha 12 Street, Bld. 07, Zone 63 Al Dafna, West Bay, P.O. Box 24482, Doha, QatarΤηλέφωνο: Κινητά: +974 5559 3645, +974 5086 9185, +974 5577 2312, +974 6001 9131, Γραφείου: +974 449 343 90Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dohaembassy@mfa.gov.cy
|Κουβέιτ
|Πρεσβεία στο ΚουβέιτΔιεύθυνση: Salwa Blook 3, Al Muttanabi Str., No. 35, State of Kuwait Τηλέφωνο: +965 25 620 350 / 25 620 580Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kuwaitembassy@mfa.gov.cy
|Λίβανος
|Πρεσβεία στη ΒηρυτόΔιεύθυνση: Yarzeh Pine Building No. 6, Street 15, Baabda, Lebanon Τηλέφωνο: +961 5 929006Ηλεκτρονική Διεύθυνση: beirutconsulate@mfa.gov.cy
|Μπαχρέιν
|Πρεσβεία στη ΜανάμαΔιεύθυνση: United Tower, 26th floor, Building 316, Road, 4609, Block 346, Bahrain Bay, Manama, BahrainΤηλέφωνο: +973 39133662Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cyprusinbahrain@mfa.gov.cy
|Ομάν
|Πρεσβεία στο ΜουσκάτΔιεύθυνση: Way: 3021, Bld: 1798, Shatti Al Qurum, Muscat, Sultanate of OmanΤηλέφωνο: +968 24 69 98 15Ηλεκτρονική Διεύθυνση: muscatembassy@mfa.gov.cy
|Παλαιστίνη
|Αντιπροσωπεία στη ΡαμάλλαΔιεύθυνση: V.I.P. Centre, 100 Al Kawathar Street, Al Bireh Ramallah, West Bank – Palestinian National AuthorityΤηλέφωνο: +972 2241 3206Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cyprusofficeramallah@mfa.gov.cy
|Σαουδική Αραβία (με παράλληλη διαπίστευση στην Υεμένη)
|Πρεσβεία στο ΡιάντΔιεύθυνση: 6345 Prince Faisal Ibn Saad Ibn Abdulrahman, Al Woroud District, Riyadh 12251-3052, Kingdom of Saudi ArabiaΤηλέφωνο: +966 (0) 11 460 22 03Ηλεκτρονική Διεύθυνση: riyadhconsulate@mfa.gov.cy
|Συρία
|Πρεσβεία στη ΔαμασκόΔιεύθυνση: Al-Muhajireen, Area No. 02, Al-Rawdah, District No. 02, Qassem Ameen Street, No. 073, Building No. 38, Damascus, SyriaΤηλέφωνο: +963 11 3344794Ηλεκτρονική Διεύθυνση: damascusembassy@mfa.gov.cy
|Υεμένη
|Βλ. Σαουδική Αραβία