Το Υπουργείο Εξωτερικών, δεδομένης της εκτίμησης της κατάστασης ασφαλείας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει εκδώσει επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες με σύσταση προς τους Κύπριους πολίτες για την αποφυγή ΟΛΩΝ των ταξιδίων προς τις ακόλουθες χώρες:

1.⁠ ⁠Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2.⁠ ⁠⁠Ιράκ

3.⁠ ⁠⁠Ισραήλ

4.⁠ ⁠⁠Κατάρ

5.⁠ ⁠⁠Κουβέιτ

6.⁠ ⁠⁠Λίβανος

7.⁠ ⁠⁠Βασίλειο του Μπαχρέιν

8.⁠ ⁠⁠Σαουδική Αραβία

Για περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Τα τηλέφωνα των Πρεσβειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τις κατά τόπους αρχές των χωρών όπου βρίσκονται, καθώς και τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφαρμόζοντας τα μέγιστα μέτρα προστασίας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει πως οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY και να παρακολουθούν τους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των Πρεσβειών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη Πρεσβεία ως ακολούθως: