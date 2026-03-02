Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 το νέο ολοκληρωμένο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Έργων. Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και η ταχύτερη παροχή πληροφόρησης για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης λειτουργεί στο τηλέφωνο 22807000 από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 07:00 – 17:00, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξαιρουμένων των δημόσιων αργιών.

Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες και εξυπηρέτηση, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν ανακλήσεις οχημάτων. Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης για ανακλήσεις οχημάτων θα παύσει σταδιακά να λειτουργεί, καθώς η εξυπηρέτηση ενσωματώνεται πλέον στο νέο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Μέσω του νέου τηλεφωνικού κέντρου, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και καθοδήγηση για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων:

έκδοση και ανανέωση αδειών οδήγησης

ανανέωση άδειας κυκλοφορίας

εγγραφή, μεταβίβαση και ακινητοποίηση οχημάτων

ανακλήσεις οχημάτων

τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΜΟΤ)

διαδικτυακές υπηρεσίες και διευθέτηση ραντεβού

επαγγελματικές άδειες και θέματα οδικών μεταφορών

υφιστάμενα σχέδια κινήτρων και χορηγιών.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και επίλυσή τους.

