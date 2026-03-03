Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 2ας Μαρτίου στη Λεμεσό, όταν βρέφος σχεδόν τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στα ξημερώματα της Δευτέρας, η μητέρα τάισε και έλεγξε το βρέφος, ενώ στη συνέχεια οι γονείς το έβαλαν μαζί τους και κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι.

Περίπου στις 7:00 το πρωί, όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν. Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου έχει προγραμματιστεί νεκροτομή επί της σορού, η οποία θα διενεργηθεί σήμερα από την επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα.