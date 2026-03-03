Περίπου 30 κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή των Λιβαδιών και διαμαρτυρήθηκαν για τη θανάτωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, των ζώων, που όπως ισχυρίζονται είναι ασυμπτωματικά στον αφθώδη πυρετό.

Η Νικούλα Γεωργίου, ιδιοκτήτρια φάρμας ανέφερε ότι «σήμερα είμαστε εδώ για αλήθεια, δικαιοσύνη και ευθύνη. Το Δεκέμβριο του 2025 υπήρχε γνώση για αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα αλλά δεν λήφθηκαν προληπτικά μέτρα, οι κτηνοτρόφοι δεν ενημερώθηκαν και οι κτηνοτροφικές ζώνες δεν προστατεύτηκαν».

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στα Λιβάδια

Υποστήριξε πως «στις φάρμες που αποφασίστηκε θανάτωση δεν υπάρχει ενεργός ιός. Η ενημέρωση έγινε μόνο προφορικά, χωρίς γραπτές αποφάσεις και χωρίς δικαίωμα ένστασης». Σημείωσε πως «αυτό είναι αυθαιρεσία και όχι δημόσια υγεία. Ζητούμε άμεση αναστολή των θανατώσεων, γραπτές γνωματεύσεις, διαφάνεια, επιστημονικά μέτρα όπως καραντίνα και επαναληπτικό τεστ».

Όπως είπε η κα. Γεωργίου «με αρνητικό τεστ και χωρίς γραπτές αποφάσεις, κάθε θανάτωση είναι αυθαιρεσία. Η αυθαιρεσία δεν είναι υγεία, είναι διαφθορά».

Είπε πως η ίδια έχει 260 αιγοπρόβατα και είπε πως «υπάρχουν άλλα μέτρα που μπορούν να πάρουν» οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Κληθείσα να αναφέρει κατά πόσον η μονάδα της περιλαμβάνεται στα 11 νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν την Κυριακή, η Νικούλα Γεωργίου απάντησε θετικά και πρόσθεσε πως «ήρθε απλώς κάποιος να μας δώσει μια κόλλα να υπογράψουμε ότι είναι άρρωστα τα ζώα μας με αφθώδη πυρετό. Είχε μόνο μια υπογραφή χωρίς όνομα, απλώς να δεχθούμε ότι είναι άρρωστα».

Σε ερώτηση εάν τα ζώα της έχουν συμπτώματα απάντησε «όχι καθόλου».

Από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Σπύρος Χατζηκυριάκου είπε πως «οι εξετάσεις είναι θετικές, οι αναλύσεις δείχνουν ότι τα ζώα έχουν αντισώματα της αρρώστιας και δεν ασθενούν. Διερωτόμαστε γιατί σκοτώνουν τα ζώα τα οποία δεν έχουν ένδειξη του ιού, αφού δείχνουν ότι απέκτησαν ανθεκτικότητα στη νόσο».

Ζήτησε ακόμα «να μην θανατωθούν τα ζώα μας, να μπλοκαριστούν οι κωδικοί μας στο κτηνιατρείο να μην μπορούμε να μεταφέρουμε ζώα σε άλλες μονάδες μέχρι να ξεκαθαρίσει η κουβέντα».

Ανέφερε ακόμα πως δεν γίνεται η κτηνοτροφική περιοχή να είναι 50 μέτρα από την οικιστική. «Όταν εμείς ήρθαμε εδώ η Ορόκλινη ήταν ένα χωριό που δεν φαινόταν καν στο βάθος» είπε και διερωτήθηκε ποιος έδωσε άδεια.

Εξάλλου ο Νικόλας Δημητρίου ανέφερε πως «δεν βρήκαμε ζώο συμπτωματικό και για μένα αυτό που γίνεται είναι καθαρή δολοφονία». Διερωτήθηκε «εάν ήταν δικά τους ζώα θα δέχονταν να πάνε απευθείας στη θανάτωση»;

Ζητούμε, συνέχισε «να μας βάλουν σε ένα είδος καραντίνας, με κάποια μέτρα και να μην σκοτώνουν τα ζώα». «Θα προσπαθήσουμε να μην γίνουν θανατώσεις» κατέληξε.

Επιβεβλημένη η θανάτωση ζώων σε μονάδες με αφθώδη πυρετό

Η θανάτωση ζώων που βρίσκονται σε κτηνοτροφικές μονάδες στις οποίες εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού, είναι επιβεβλημένη, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι «καμία παρέκκλιση δεν προβλέπεται από τη στιγμή που υπάρχει θετικό κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα».

Απαντώντας σε δηλώσεις και αιτήματα για μη θανάτωση του συνόλου των ζώων που βρίσκονται σε μονάδες με θετικά στον αφθώδη πυρετό ζώα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι με τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για ασθένειες κατηγορίας Α σε χερσαία ζώα, και ότι εφαρμόζονται πλήρως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για θανάτωση των ζώων. Αναφέρουν, ακόμα, ότι η θανάτωση όλων των ζώων της προσβληθείσας εκτροφής απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναγνωρίζουν τις ανησυχίες και την αγωνία των κτηνοτρόφων, καθώς αυτό επηρεάζει άμεσα τις μονάδες και το εισόδημά τους, ενώ κατανοούν πλήρως το βάρος που καλούνται να διαχειριστούν», συνεχίζει η ανακοίνωση. Στο πλαίσιο, αυτό, όπως αναφέρεται, οι ΚΥ προχώρησαν από τις 15 Δεκεμβρίου σε ενέργειες για ενημέρωση των αγροτικών οργανώσεων και των οργανώσεων κτηνοτρόφων, για τα μέτρα διαχείρισης της νόσου, με επιστολές, αλλά και με σειρά συναντήσεων. Αναφέρεται, εξάλλου, ότι με τον εντοπισμό κρούσματος στις ελεύθερες περιοχές, οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν εκ νέου εκτενώς για τα μέτρα βιοασφάλειας.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει «ότι οι ενέργειες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών υλοποιούνται στη βάση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού και όχι αποσπασματικά, με συνεχή επιστημονική καθοδήγηση και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη βάση του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου». Απευθύνει, δε, έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων από όλους, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τον άνθρωπο.

ΚΥΠΕ