Έναν αλλοδαπό να μεταφέρεται από όχημα λαθραία προς τις ελεύθερες περιοχές εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, ενώ παράλληλα προέβησαν σε κατασχέσεις ζωικών προϊόντων και αδασμοφρορολόγητων καπνικών προϊόντων, στα σημεία διέλευσης Αγίου Δομετίου και Αστρομερίτη-Ζώδιας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 3/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων που διενεργούσαν εντατικούς ελέγχους στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, διέκριναν όχημα μακράς βάσης που οδηγούσε 57χρονος οδηγός, να προσπαθεί να διαφύγει του ελέγχου και να επιστρέψει προς τις κατεχόμενες περιοχές.

Αφού οι λειτουργοί του Τμήματος το ανέκοψαν διενήργησαν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι πίσω από την δεύτερη σειρά καθισμάτων υπήρχε κρυμμένος 27χρονος αλλοδαπός, τον οποίο προσπάθησαν να κατεβάσουν από το όχημα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, ο οδηγός στην προσπάθεια του να διαφύγει προσέκρουσε σε πισινό και μπροστινό όχημα οπότε και οι λειτουργοί ζήτησαν την βοήθεια της Αστυνομίας για να τον ακινητοποιήσουν. Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημα διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος αλλοδαπός μεταφερόταν λαθραία προς τις ελεύθερες περιοχές, οπότε μαζί με τον οδηγό του οχήματος συνελήφθηκαν και παραδόθηκαν στην Αστυνομία για την συνέχεια της διερεύνησης λόγω αρμοδιότητας, προστίθεται.

Εξάλλου, λίγο αργότερα το ίδιο βράδυ στις 3/3/2026, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ανέκοψαν όχημα για διεξαγωγή έρευνας. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε στον αποθηκευτικό χώρο να μεταφέρει κόκκαλα και δέρματα βοοειδών συνολικού βάρους 150 κιλών, κατά παράβαση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής για την μεταφορά ζωικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, μετά τα τελευταία περιστατικά και την έξαρση του αφθώδους πυρετού, πέραν της κατάσχεσης και άμεσης καταστροφής των ζωικών προϊόντων, η Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων αποφάσισε την αποδοχή συμβιβαστικού ποσού ύψους €500 ευρώ για τον εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος και επιπρόσθετα την κατάσχεση του οχήματος, το οποίο και δεν του αποδόθηκε.

Επιπλέον, στις 4/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη – Ζωδιας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, βρέθηκε να μεταφέρει επιμελώς κρυμμένα στη θήκη της συρόμενης οροφής του οχήματος 9 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 6 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €720 ευρώ πλέον €280 για την απόδοση του οχήματος.

Επίσης το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 4/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε γυναίκα, κατά τον οποίο στο όχημα εντοπίστηκαν 4 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 3 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Προσθέτει ότι η εμπλεκόμενη τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €330 ευρώ πλέον €170 για την απόδοση του οχήματος.