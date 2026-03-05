Έτοιμοι να βγάλουν μαχαίρια είναι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και τα ιδιωτικά νοσοκομεία με φόντο τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών με τον εκτελεστικό διευθυντή του ΟΚΥπΥ, μάλιστα, να κάνει λόγο για «περίπτερα της υγείας», τα οποία ξεφυτρώνουν από κάθε γωνιά.

Αιτία για το νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει, το αίτημα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να περιληφθούν «επί της ουσίας και όχι μόνο στον τίτλο στον νόμο που θα ψηφιστεί για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών».

Όπως ανέφερε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Μάριος Καραϊσκάκης, «πλέον έχουμε ένα σύστημα υγείας στο οποίο συμμετέχουμε όλοι και έτσι πρέπει να λειτουργούμε σε όλα».

«Εμείς, είμαστε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία , όχι μόνο στον τίτλο του όπως συμβαίνει τώρα, αλλά και επί της ουσίας».

Επίσης, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, «υπάρχει πρόνοια που αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα από την παραχώρηση ιατρικής ειδικότητας. Όπως έχω πει ο νόμος πρέπει να καλύπτει και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Κάποιες προϋποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο, όπως η λειτουργία ΤΑΕΠ, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, Και το λέμε αυτό και επικαλούμαστε το παράδειγμα ευρωπαϊκών χωρών».

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΙΝ έκανε την παρέμβαση του ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Κύπρος Σταυρίδης: «Εμείς διαφωνούμε με τις θέσεις του ΠΑΣΙΝ για τους ειδικευόμενους και θεωρούμε ότι αν ανοίξουμε και σε άλλα νοσηλευτήρια τις ειδικότητες θα κάνουμε σε κάθε γωνιά ένα περίπτερο το οποίο θα ονομάζεται νοσοκομείο και πλέον ότι δηλώσεις είσαι. Εκφράζω έντονα την αντίθεση μου προς την πρόταση του ΠΑΣΙΝ».

Συνεχίζοντας μάλιστα ο κ. Σταυρίδης υπέδειξε ότι «ναι έχουμε ενωμένη ευρωπαϊκή αγορά αλλά η υγεία δεν έχει ενωθεί στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να παίρνουμε παράδειγμα στην Ευρώπη. Διαφορετικά λειτουργεί η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα».