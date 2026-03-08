Το καμικάζι drone που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times.

Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χθες δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Με τη σειρά του ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν. «Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από το Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν» όπως είπε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ προσθέτουν οι βρετανοί αναλυτές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ