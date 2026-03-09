Αποφάσεις για την ενίσχυση των καταφυγίων αναμένεται να ληφθούν στην προσεχή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε τη Δευτέρα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς κατά την προσέλευσή του στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, για να παραστεί σε εκδήλωση, για το θέμα των καταφυγίων, ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν θετικά αλλά υπάρχουν και αρνητικά και είπε ότι δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε.

“Είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε ή θα έπρεπε να είμαστε; Όχι δεν είμαστε. Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσω την κατάσταση ειδικά σε μία χώρα όπου πριν 52 χρόνια είχαμε εισβολή, είχαμε κατοχή. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν τα καταφύγια”, υπογράμμισε.

Υπάρχει, συνέχισε, μία σημαντική αύξηση στα ποσοστά των καταφυγίων, αλλά “δεν είμαστε ικανοποιημένοι και στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβουμε και περαιτέρω αποφάσεις σε σχέση με την ενίσχυση αυτών των καταφυγίων”.

ΚΥΠΕ