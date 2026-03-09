Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή των Αστικών Ταξί, ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης της το επιβατικό κοινό ότι οι οδηγοί των αστικών ταξί θα κατέλθουν σε απεργία την Τρίτη 10 Μαρτίου, από τις 07:00 το πρωί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε μετά την επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή προς τα αρμόδια Υπουργεία στις 4 Μαρτίου, με την οποία έθετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, χωρίς, όπως αναφέρεται, να υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Οι επαγγελματίες του κλάδου θα συγκεντρωθούν στις 07:30 το πρωί στο στάδιο ΓΣΠ, από όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Προεδρικό Μέγαρο.