Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2026:

Η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 11.3.2026 και ώρα 24:00 (μεσάνυχτα), ενώ ξεκίνησαν να ανανεώνονται από την Τετάρτη 7.1.2026. Μέχρι και τις 8.3.2026 έχουν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 677.133 οχημάτων. Σημειώνεται για σκοπούς σύγκρισης ότι, μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του 2025, δηλαδή τις 8.3.2025, είχαν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 680.670 οχημάτων. Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 11.3.2026 χωρίς επιβάρυνση. Για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά την Τετάρτη 11.3.2026, επιβάλλεται ως επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος. Το ΤΟΜ συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και ταλαιπωρία. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας

• Ασφάλεια

Υπενθυμίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το έτος 2025 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ (Road Transport Department – https://rtd.mcw.gov.cy). Σε αντίθετη περίπτωση, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας.

ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το έτος 2025 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ (Road Transport Department – https://rtd.mcw.gov.cy). Σε αντίθετη περίπτωση, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας. Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το έτος 2025 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ, εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2025 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2026 μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 11.3.2026.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μόνο διαδικτυακά. Εξαιρούνται:

(α) τα οχήματα που ανήκουν σε πρεσβείες,

(β) τα ιδιωτικά λεωφορεία των πολυτέκνων,

(γ) τα οχήματα που ανήκουν στα Λατομεία,

(δ) τα παλαιά οχήματα (αντίκες) με ειδική άδεια (που καταβάλλουν το ποσό των 25 ευρώ),

(ε) τα οχήματα που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη, και

(στ) τα οχήματα που ανήκουν σε άλλους οργανισμούς με κωδικό εξαίρεσης 04 (και δεν κατέχουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα του Τμήματος) για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποτείνονται στα Ταμεία για την καταβολή των τελών της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους.