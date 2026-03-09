Την προσωρινή μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου και του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, μετά από αίτημα των γονέων των σχολείων.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού, αποφασίστηκε ως προσωρινή λύση, το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας να μεταστεγαστεί στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου στο Συνοικισμό, ενώ το νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθεί στο ΣΚΕ Κολοσσίου.

Η απόφαση, όπως ανέφερε η κ.Αργυρού, ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Συνδέσμου, της Σχολικής Εφορείας του Δήμου Κουρίου, του Δημάρχου και του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να μην χάνουν μαθήματα και διδακτέα ύλη.