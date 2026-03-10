Μάταια περίμεναν τον βασικό μάρτυρα σε ποινική ανάκριση για υπόθεση βιασμού, τόσο ο ποινικός ανακριτής όσο και η δικηγόρος τους ώστε να καταθέσει, για πιθανές ευθύνες μελών των φυλακών. Μετά από πολλές προσπάθειες για τον εντοπισμό του, φάνηκε πως αυτός είχε συλληφθεί από την Αστυνομία ως ύποπτος για ποινική υπόθεση.

Πρόκειται για την υπόθεση βιασμού κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές, για την οποία ήδη δύο πρόσωπα, ένας κατάδικος και ένας αποφυλακισθείς, βρίσκονται κατηγορούμενοι ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κατά παράβαση του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 και βιασμό, κατά παράβαση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε, ενώ αποδίδεται και στους δύο πως κακοποίησαν σεξουαλικά τον συγκρατούμενο τους στις 15 και 16 Αυγούστου 2025, στο κελί τους στις Κεντρικές Φυλακές.

Πέραν της υπόθεσης αυτής, η δικηγόρος του παραπονούμενου Λητώ Καριόλου είχε καταγγείλει με επιστολές της στον Γενικό Εισαγγελέα, ενδεχόμενη ολιγωρία εκ μέρους των Φυλακών στο να διερευνηθεί άμεσα το παράπονο του και το αίτημά του για αλλαγή κελιού. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης αποφάσισε τον διορισμό δυο ποινικών ανακριτών για να εξετάσουν τις συνθήκες και τις οδηγίες που έγιναν μετά την αναφορά του περί κακοποίησης. Ο ένας εκ των ποινικών ανακριτών ήταν ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας Αντρέας Πασχαλίδης και ο άλλος ο πρώην αξιωματικός της Αστυνομίας Αγαμένων Δημητρίου, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε και εξαιρέθηκε.

Ο κ. Πασχαλίδης άρχισε την έρευνα για τα όσα είχε αναφέρει η δικηγόρος του παραπονούμενου και τον κάλεσε για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έγιναν προσπάθειες για να προσέλθει και να καταθέσει και σε μια περίπτωση ενώ προσήλθε για να δώσει κατάθεση, η δικηγόρος του ζήτησε να παρευρίσκεται μέσω τηλεδιάσκεψης, ωστόσο παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα και ακυρώθηκε.

Την περασμένη βδομάδα κανονίστηκε νέο ραντεβού για να ληφθεί κατάθεση από τον παραπονούμενο στην παρουσία της δικηγόρου του, ωστόσο αυτός δεν εμφανίστηκε. Παρά τις προσπάθειες της δικηγόρου του αυτός δεν εντοπιζόταν και έτσι η συνάντηση ακυρώθηκε. Ακολούθως μετά από αρκετές ενέργειες, υπήρξε ενημέρωση πως αυτός είχε συλληφθεί από την Αστυνομία μαζί με ακόμα ένα πρόσωπα και τις έρευνες διενεργούσε ο αστυνομικός σταθμός Λατσιών. Μετά την εξέλιξη αυτή ο ποινικός ανακριτής ζήτησε οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα για το πώς θα προχωρήσει με τη διερεύνηση της υπόθεσης, νοουμένου ότι ο κύριος μάρτυρας δεν έχει ακόμα καταθέσει.

Σημειώνεται ότι η αρχική έρευνα διερεύνησης της καταγγελίας για βιασμό άλλαξε τρία τμήματα, λόγω παραπόνων από τη συνήγορό του. Αρχικά την έρευνα ανέλαβε το ΤΑΕ Λευκωσίας, στη συνέχεια ειδικό τμήμα στο Αρχηγείο Αστυνομία και ακολούθως άλλος ανακριτής.