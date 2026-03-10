Προληπτικός συναγερμός σήμανε στη Λάρνακα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν χρειάστηκε να ελεγχθεί βαλίτσα που βρισκόταν σε σημείο κοντά στον χώρο διαμονής του αρχιραβίνου.

Διασταυρωμένες πληροφορίες μας από ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης αναφέρουν ότι η βαλίτσα εντοπίστηκε σε απόσταση από την οικία του πνευματικού ηγέτη της εβραϊκής κοινότητας στην Κύπρο, ωστόσο, αμέσως ειδοποιήθηκαν αρμόδια μέλη της Αστυνομίας προκειμένου να διενεργήσουν προληπτικό έλεγχο. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος δεν υποτιμήθηκε.

Από τους ελέγχους του σώματος ασφαλείας δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε επιλήψιμο. Όπως προκύπτει η τσάντα ανήκε σε πρόσωπο, το οποίο μετέβη σε παρακείμενο κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το περιστατικό είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται όλα τα ζητήματα ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως, άλλωστε, έχουμε αναδείξει από ρεπορτάζ μας κατά τα προηγούμενα 24ωρα υπήρχε ένας κρυφός συναγερμός πριν ακόμη εκδηλωθεί η επίθεση με Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη στο Ακρωτήρι, ενώ από την 1η Μαρτίου και αργότερα εντάθηκαν τα προληπτικά μέτρα.

Τα μέτρα ασφαλείας

Οι Αρχές εντός Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα διαφύλαξης της ασφάλειας δεν αφήνουν γεγονότα στην τύχη και επιλαμβάνονται αμέσως ζητημάτων για να αποκλείσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Εξακρίβωση στοιχείων

Είναι ενδεικτικό κι ένα συμβάν που σημειώθηκε στο Ακρωτήρι τις πρώτες μέρες που επακολούθησαν μετά την πρώτη εκδήλωση επίθεσης με drones. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ελέγχθηκαν στελέχη ενός εκ των τηλεοπτικών συνεργείων που είχαν μεταβεί στο σημείο για πλάνα.

Οι συγκεκριμένοι λειτουργοί του ηλεκτρονικού ΜΜΕ απομακρύνθηκαν από το σημείο που βρίσκονταν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι και λάμβαναν πλάνα από χώρο συντήρησης σκαφών. Αμέσως έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και προέβησαν σε εξακρίβωση στοιχείων των δυο λειτουργών του ΜΜΕ.

Το περιστατικό, όπως έγκυρα πληροφορούμαστε, έτυχε χειρισμού διακριτικά από ανώτερο αξιωματικό της Δύναμης χωρίς να προκληθεί ένταση, καθώς δόθηκαν και οι απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγχόμενους.

Κι αυτό το περιστατικό αποδίδει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα θέματα ασφαλείας οι Αρχές, οι οποίες ενεργούν υπό το δόγμα που υπαγορεύει να μην επικρατεί αχρείαστος πανικός, αλλά, συνάμα, να μην αφήνεται τίποτα στην τύχη.

«Επιχειρησιακή ετοιμότητα»

Από το πρωί της προπερασμένης Δευτέρας (2/3), λίγες ώρες μετά το πλήγμα με drone, από την ηγεσία της Δύναμης δίδονται συνεχείς οδηγίες στα μέλη της Αστυνομίας προκειμένου να είναι σε επαγρύπνηση.

Ένα από τα εσωτερικά αυτά μηνύματα, που είναι σε γνώση του «Φ» και στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει πως καλούνται όλα τα μέλη να είναι σε «αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και επαγρύπνηση».

Αμερικανικά και ισραηλινά…

Στο ίδιο μήνυμα γινόταν, μάλιστα, σύσταση προκειμένου να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα, αλλά και σε οδοφράγματα.

Εξάλλου, όπως πληροφορούμαστε, σε σημεία όπου βρίσκονται υποδομές βρετανικών, αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων, υπάρχουν στατικά περίπολα της Αστυνομίας. Ακόμα, όμως, κι αν δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία σε κάποιες εγκαταστάσεις, γίνονται διευθετήσεις για περιπολίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Νεκρή ζώνη

Ειδικές οδηγίες έχουν δοθεί στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου για τον έλεγχο που γίνεται σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη νεκρή ζώνη. Ένα από τα εσωτερικά σημειώματα για τα οποία έχει λάβει γνώση η εφημερίδα μας, επεξηγείται ακριβώς το καθεστώς υπό το οποίο γίνεται επιτήρηση και τι συνεννόηση γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το προσωπικό

Από την ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου έγιναν ειδικές διευθετήσεις, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός στελεχών για εφαρμογή των προληπτικών μεν, αυξημένων δε, μέτρων ασφαλείας.

Αξιοποιήθηκαν δεκάδες αστυνομικοί που εκτελούσαν καθήκοντα στο συνεδριακό κέντρο. Θυμίζουμε πως οι εκεί δραστηριότητες στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναβλήθηκαν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Τα στελέχη του Σώματος, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με αποστολές στο πλαίσιο της προεδρίας, λοιπόν, ενίσχυσαν τις περιπολίες στις υπόλοιπες επαρχίες.

Επιπλέον, έχουν δοθεί οδηγίες για υπερωριακά καθήκοντα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε καμιά επιχείρηση δεν θα τεθεί θέμα υποστελέχωσης.

Γενικότερα υπάρχει από κοινού ενέργειες με συνεργαζόμενες υπηρεσίες, ενώ καθημερινά γίνονται συσκέψεις με στόχο να καλυφθούν οι όποιες τρύπες στο σύστημα ασφαλείας.

Στενή συνεργασία

Πληροφορίες αναφέρουν πως στις βρετανικές Βάσεις Λάρνακας και Λεμεσού υπάρχει συνεργασία και πλάνο μεταξύ Αστυνομίας και των εκεί Αρχών. Άτομο με γνώση ζητημάτων ασφαλείας μάς ανέφερε ότι «σε περιπτώσεις εκκένωσης κτηριακών εγκαταστάσεων τίθενται επιπλέον ζητήματα αστυνόμευσης, καθώς πάντα υπάρχει ο κίνδυνος διαρρήξεων και λεηλασιών περιουσιών».

Να σημειωθεί, επίσης, ότι τα μέλη της Αστυνομίας από το πρωί της προπερασμένης Δευτέρας ενημερώθηκαν για πρωτόκολλο ενεργειών σε περίπτωση που καταπέσει drone, όπως κι αυτό που έπληξε τις Βάσεις Ακρωτηρίου.

Ο κρυφός συναγερμός στα τέλη Φεβρουαρίου

Ο κρυφός συναγερμός στην Κύπρο είναι σε εξέλιξη πριν ακόμη εκδηλωθεί επίθεση με Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (UAV’s) στο νησί μας. Σύμφωνα με δημοσίευμά μας το περασμένο Σάββατο, την εβδομάδα που προηγήθηκε τις επίθεσης αρμόδιες Αρχές ασφαλείας είχαν πληροφόρηση για κίνηση που θα γινόταν στην Κύπρο και σχετιζόταν με UAV’s.

Το ίδιο χρονικό διάστημα είχε τεθεί υπό φυσική παρακολούθηση φερόμενο ζεύγος τουριστών, ενός 28χρονου Αζέρου και μιας 27χρονης Εσθονής. Πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον της Αστυνομίας Κύπρου ανέφεραν ότι τα δυο πρόσωπα ενεργούσαν με αξιοπερίεργο τρόπο.

Ο 28χρονος φέρεται να φωτογράφισε δυο εγκαταστάσεις στην Πάφο, ισραηλινών συμφερόντων. Το φερόμενο ζεύγος διακινήθηκε στη Λεμεσό και στη Λάρνακα.

Βάσει πληροφόρησης που είχε η Αστυνομία Κύπρου από συνεργαζόμενη ξένη υπηρεσία, ο 28χρονος είχε κάνει ταξίδια στο Ιράν και πιστεύεται ότι συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει απόρρητη πληροφορία που παρουσιάζει τον ύποπτο να έχει ως «χειριστή» συγκεκριμένο πρόσωπο από το Ιράν, το οποίο συνδέεται και με τον 44χρονο Αζέρο κάτοχο βρετανικού διαβατηρίου που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι στην Κύπρο. Ο 44χρονος κατηγορείται ήδη για αδικήματα τρομοκρατίας και κατασκοπείας, αφού φερόταν να φωτογράφιζε τις εγκαταστάσεις των Βρετανών στο Ακρωτήρι.

Να σημειωθεί πως ο 28χρονος Αζέρος και η 27χρονη από την Εσθονία συνελήφθησαν στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ τελούν υπό προσωποκράτηση ως ύποπτοι για αδικήματα τρομοκρατίας.