Με την επίδοση υπομνημάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Προεδρικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η παγκύπρια κινητοποίηση οδηγών ταξί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη Λευκωσία διαμαρτυρόμενοι για το πρόβλημα της πειρατείας που πλήττει τον κλάδο.

Πρώτη στάση για την πορεία των οδηγών ταξί ήταν το Υπουργείο Μεταφορών, στο οποίο κατέφθασαν λίγο μετά τις 9 π.μ., με τους οδηγούς να εκφράζουν έντονη απογοήτευση για το γεγονός ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, είχε αναχωρήσει από το Υπουργείο, όπως τους ενημέρωσαν, λίγο νωρίτερα.

«Ακόμα μία φορά ο Υπουργός έφυγε, δεν στάθηκε να αντιμετωπίσει τους συναδέλφους μας, να τους εξηγήσει ποιες είναι οι λύσεις που εδώ και χρόνια προσπαθούμε να βρούμε για την πειρατεία. Έφυγε και είμαστε απογοητευμένοι, δείχνει τη σοβαρότητα που μας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Φαίνεται ότι δεν έχουν λύσεις και είμαστε εδώ γιατί έχουμε δίκαιο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

«Αν ο Υπουργός ήξερε ότι θα ερχόμασταν και αντί να μείνει εδώ, να μας μιλήσει, να του δώσουμε υπόμνημα, να του πούμε για τα προβλήματά μας, που τα τμήματά του κωλυσιεργούν, σημαίνει ότι το επάγγελμα πάει πίσω και ο Υπουργός δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να βρούμε το δίκαιό μας», συμπλήρωσε σχετικά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αστικών Ταξί Λευκωσίας, Πάμπος Αυγούστου, είπε ότι ο σεβασμός κερδίζεται.

«Αν ο άνθρωπος αυτός φάνηκε τόσο δειλός, από τη στιγμή που ξέρει ότι ερχόμαστε, από τη στιγμή που έχει υπομνήματα δικά μας, και έφυγε, από εμάς κανένας σεβασμός στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου», προσέθεσε.

Άλλοι οδηγοί ταξί, που είχαν έρθει όπως είπαν, από την Πάφο, την Αμμόχωστο, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό, εξέφρασαν επίσης παράπονα για την απουσία του Υπουργού, προσθέτοντας ότι το κράτος δείχνει «μεγάλη αδιαφορία» για το επάγγελμα οδηγού ταξί.

Επόμενη στάση για την πορεία των οδηγών ήταν η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι οδηγοί παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους, ενώ είχαν και συνομιλία με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι αναλαμβάνοντας την προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, σε συνέχεια του έργου που έγινε από την προηγούμενη επιτροπή, αμέσως, από τις πρώτες συνεδρίες, εξετάστηκε το θέμα της πειρατείας.

«Ήσασταν παρόντες όταν δήλωσε η πρόεδρος της Αρχής Αδειών ένα προγραμματισμό μέχρι τον Ιούνιο που θα έκανε για να φέρει συνολική μεταρρύθμιση. Τόσο εγώ ως πρόεδρος, όσο και άλλα μέλη της Επιτροπής, γιατί δουλεύουμε συλλογικά, δεν δεχόμαστε την τοποθέτηση ότι θα λύσουμε το θέμα τον Ιούνιο», σημείωσε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι μετέπειτα, όταν ήρθε ο Υπουργός Μεταφορών για συνολική συζήτηση του έργου στην επιτροπή και έλαβε τον λόγο η πρόεδρος της Αρχής Αδειών, ανέλυσε τον σχεδιασμό της για μια συνολική μεταρρύθμιση του κλάδου των ταξί, νομοσχέδιο που θα έρθει τον ερχόμενο Ιούνιο.

«Εμείς, ως πρόεδρος της Επιτροπής και μέλη, της ζητήσαμε ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών ότι μέχρι να φέρει το νομοσχέδιο για τη συνολική μεταρρύθμιση, να μας φέρει, εκτός από την αύξηση των προστίμων που μας έφερε ήδη, και κατάσχεση αδειών και οχημάτων κλιμακωτή. Γιατί τα πρόστιμα και να αυξηθούν είναι εκεί στοιβαγμένα και δεν πληρώνει κανένας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη μειώνεται η πειρατεία, αλλά να αυξάνεται», υπογράμμισε περαιτέρω.

Συμπλήρωσε ότι μέχρι σήμερα δεν ήρθε κάτι στην επιτροπή για το θέμα, προσθέτοντας ότι το απόγευμα έχει συνεδρία με τον Υπουργό Μεταφορών και τους συνεργάτες του για τα θέματα των αυτοκινητοδρόμων και ότι θα συζητήσει μαζί του και με την Πρόεδρο της Αρχής Αδειών ούτως ώστε μέχρι την άλλη εβδομάδα να καταθέσει όσα συζητήθηκαν.

«Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουμε εμείς, η Επιτροπή Μεταφορών, να κάνουμε αυτές τις τροποποιήσεις στον νόμο, και αύξηση προστίμων και σταδιακή κατάσχεση και άδειας κυκλοφορίας και άδειας οδηγού και αυτοκινήτων και έλεγχο εφαρμογών. Αυτό θα είναι σε ένα διάστημα μέχρι να έρθει το συνολικό νομοσχέδιο τον Ιούνιο για να ενταχθούν και αυτά μέσα και άλλα πολλά τα οποία θα συζητήσουμε με τη νέα σύνθεση της Βουλής», σημείωσε.

Σε παρατήρηση των οδηγών ότι θα πρέπει να εμπλακεί η Αστυνομία και το ΤΟΜ, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι όπου συλλαμβάνονται πειρατές το ΤΟΜ θα έχει την αρμοδιότητα να γίνει κατάσχεση.

Τελευταίος σταθμός για τους οδηγούς ήταν το Προεδρικό Μέγαρο, όπου οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν προκειμένου να παραδώσουν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επιδίδοντας το υπόμνημα στην Ανώτερη Διοικητική Λειτουργό, Ειρήνη Ανδρέου, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΤ, είπε ότι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Προεδρικό για να δώσουν ένα υπόμνημα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς οι επανειλημμένες και χρόνιες συναντήσεις τους με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Μεταφορών (Αρχή Αδειών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών) δεν έφεραν καρπούς.

«Και ειδικά για την πειρατεία το βασικότερό μας πρόβλημα, το καρκίνωμα σε αυτόν τον κλάδο, που δεχόμαστε από ιδιώτες, εφαρμογές, ιστοσελίδες, ακόμα κι άλλες αδειούχες, αλλά που δεν εμπλέκονται στην αστική διαδρομή, όπως τα υπεραστικά, τα αγροτικά, και τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως, αλλά και τα μικρά λεωφορεία, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή», ανέφερε στη συνέχεια.

«Έχω δώσει πιστοποιητικά σε όλους επανειλημμένα, δεν πρέπει να βρίσκονται στον δρόμο, γιατί είναι παραποιημένα και γράφονται παράνομα, κάτι το οποίο παραδέχτηκε το ΤΟΜ, παραδέχτηκε και ο Υπουργός, και μας διαβεβαιώσαν ότι φέτος θα σταματούσαν. Ωστόσο χθες τούς δόθηκε άδεια να κυκλοφορούν, να συνεχίσουν το έργο τους που κάνουν παράνομα, και δεν μας έμεινε άλλη διέξοδος από το να έρθουμε στον Πρόεδρο, που διόρισε κάποιους, τους εμπλεκόμενους, και πιστεύω ότι πρέπει να δει το θέμα πιο ζεστά, γιατί χάνουμε μεγάλο τζίρο από την πίτα που αναλογίζει εμάς», σημείωσε περαιτέρω, προσθέτοντας ότι μεταξύ άλλων τα τουρκοκυπριακά ταξί παίρνουν ένα ποσοστό 9-10% των πελατών βάσει στατιστικών του ΠΑΣΥΞΕ.

Εξέφρασε ακολούθως εκ νέου τη δυσαρέσκεια των οδηγών για το γεγονός ότι ο Υπουργός Μεταφορών δεν έμεινε να τους συναντήσει το πρωί.

«Είχε φύγει 10 λεπτά, μας είπαν, πριν να πάμε εκεί ενώ το ήξερε, και τα μέλη μας είναι εξαγριωμένα, γιατί ήθελαν να ακούσουν τον ίδιο, αυτά που μας μεταφέρει εμάς, όπως και άλλοι, και τίποτε δεν υλοποιείται. Είμαστε εκεί που ήμασταν πριν 10, πριν 5, πριν 2 χρόνια, πριν δύο μήνες, πριν ένα μήνα, στον ίδιον παρονομαστή», προσέθεσε.

Από την πλευρά της η κ. Ανδρέου είπε ότι το υπόμνημα των οδηγών, όπως και το υπόμνημα που έδωσαν στον Υπουργό Μεταφορών, θα μεταφερθεί στον Πρόεδρο και θα εξεταστεί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα βρεθεί η καταλληλότερη λύση.

Συγκεντρωμένοι οδηγοί τής μετέφεραν επίσης ότι πολλές εφαρμογές υπηρεσιών ταξί, εκτός των 3-4 που είναι νόμιμα εγγεγραμμένες στην Κύπρο, είναι παράνομες και ότι τα χρήματα από τις πληρωμές πηγαίνουν στο εξωτερικό.

«Οι οδηγοί ταξί εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχόμενα για να βγάζουν ένα μεροκάματο, πληρώνουν κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, τα πάντα, και οι άλλοι εργάζονται χωρίς άδειες ταξί, με τα ιδιωτικά, με τα Ζ, παράνομα, χωρίς ασφάλεια και χωρίς έλεγχο ποινικού μητρώου», σημείωσαν, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι εις γνώση των αρμοδίων, «ωστόσο δεν έχουν κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή μια κίνηση να σταματήσουν να εργάζονται και να παρανομούν».

«Ζητούμε κάτι που είναι στο δικαίωμά μας, είναι η δουλειά μας και προσπαθούμε να τηρηθεί η νομοθεσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους μας από όλες τις πόλεις που έκαναν τα ταξίδια, είτε είναι από τη Λευκωσία, είτε από μακρινές περιοχές, που ήρθαν σε αυτό το κάλεσμά μας. Αλλά να ξέρουν σίγουρα ότι εμείς που είμαστε εδώ, οι συντεχνίες, θα πολεμήσουμε μέχρι τη δικαίωσή μας, γιατί δεν ζητούμε ούτε να μας δώσουν κάτι που δεν μας ανήκει, ούτε πλεονεκτήματα, θέλουμε μόνο τη δουλειά μας και τη νομοθεσία, το δίκαιο», κατέληξε ο κ. Κωνσταντίνου.

ΚΥΠΕ