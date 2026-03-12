Την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού 2026, που φέτος πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τη στήριξη της XM ως ονομαστικού χορηγού, σηματοδότησε η διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στη Λεμεσό.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026, με περισσότερες από 17.000 δρομείς από περίπου 68 χώρες να αναμένεται να συμμετάσχουν, μετατρέποντας για ακόμη μια χρονιά την πόλη σε σημείο συνάντησης του διεθνούς δρομικού κινήματος.

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Φέτος, με πρωτοβουλία και στήριξη της XM, ο Μαραθώνιος ενώνει τις δυνάμεις του με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, ενισχύοντας δράσεις στήριξης ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Τη διάσκεψη Τύπου χαιρέτισε ο Δήμαρχος Λεμεσού, κύριος Γιάννης Αρμεύτης, αναφέροντας ότι «κάθε χρόνο, ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού φέρνει στην πόλη μας χιλιάδες δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Λεμεσού ως προορισμού αθλητικών διοργανώσεων».

Στη συνέχεια, η Co-CEO της ΧΜ, κυρία Σταύρη Μόρτη αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με τον Μαραθώνιο Λεμεσού και στην πρωτοβουλία στήριξης του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Όπως επισήμανε, «για την XM είναι ιδιαίτερη τιμή να στηρίζουμε φέτος, για πρώτη φορά, τον Μαραθώνιο Λεμεσού ως ονομαστικός χορηγός. Η Λεμεσός είναι το σπίτι μας και μια κοινότητα που στηρίζουμε με περηφάνια».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, κύριος Σπύρος Σπύρου, μίλησε για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη σημασία της για την κοινωνία, την οικονομία και τον αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι «αυτή η μεγάλη γιορτή είναι και καθρέφτης της ίδιας της Λεμεσού. Είναι καθρέφτης της παράδοσης της πόλης μας να είναι πρωτοπόρος, να είναι ανοιχτή σε νέα ρεύματα, να πιστεύει στις συλλογικές κοινωνικές δράσεις, να ξεχωρίζει για τη φιλοξενία της και να έχει βαθιά σχέση με τον αθλητισμό».

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της XM με τον Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, οι δρομείς θα έχουν τη δυνατότητα, κατά την εγγραφή τους, να συνεισφέρουν 1, 5 ή 10 ευρώ για την ενίσχυση του Συνδέσμου. Μιλώντας για την πρωτοβουλία, η Πρόεδρος του Συνδέσμου, κυρία Γεωργία Δημοφάνους, τόνισε ότι αυτή «συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση, όπως προγράμματα φυσιοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής βοήθειας».

Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση διαδραματίζει και η τοπική κοινωνία. Μαθητές του American Academy Λεμεσού συμμετέχουν ενεργά στις προετοιμασίες των cheering points της διαδρομής, συμβάλλοντας με τη δική τους ενέργεια και δημιουργικότητα στη μοναδική ατμόσφαιρα του αγώνα.

Μιλώντας για τη στήριξη του παιδικού αγώνα της διοργάνωσης, η Head of CSR της McDonald’s Κύπρου, κυρία Κατερίνα Ανδρέου, ανέφερε: «Στη McDonald’s πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και η συμμετοχή καλλιεργούν αξίες που συνοδεύουν τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή. Μέσα από το McDonald’s Kids Race 1χλμ. θέλουμε να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να νιώσει τη χαρά της συμμετοχής και να κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της άθλησης».

Εκ μέρους του χορηγού επικοινωνίας, ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1 Radio, η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΑΝΤ1, κυρία Αντιγόνη Παπαφιλίππου, υπέδειξε ότι «Ο ΑΝΤ1 δηλώνει και φέτος παρών ως ο αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας», ενώ συνεχάρη τους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση του XM Μαραθωνίου Λεμεσού.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, παρουσιάστηκαν σύντομα βίντεο με ιστορίες ανθρώπων που συμμετέχουν στον αγώνα. Ανάμεσά τους και η ιστορία της Κρίστιας, μιας νεαρής γυναίκας που ονειρευόταν να συμμετάσχει στον Μαραθώνιο και κατάφερε να το πετύχει με τη στήριξη του 365 Foundation και της ομάδας 365 Dream Team, οι οποίοι της εξασφάλισαν ειδικό αμαξίδιο για να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους χορηγούς, συνεργάτες και εθελοντές που συμβάλλουν κάθε χρόνο στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Καθοριστική για τον φετινό Μαραθώνιο είναι η συμβολή της XM, η οποία ως ονομαστικός χορηγός και χορηγός της μαραθώνιας διαδρομής, συνδέει το όνομά της με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Κύπρου, στηρίζοντας παράλληλα και την κοινωνική πτυχή της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος των θεατών είναι ελεύθερη σε όλες τις διαδρομές που περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα του διημέρου.

