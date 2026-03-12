Ασθενής ψηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή μέχρι και αύριο, ωστόσο χαμηλή πίεση με κέντρο στην Βόρεια Αίγυπτο, κινείται βόρεια και θα επηρεάζει το νησί κυρίως το Σάββατο. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα να είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες αλλά και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτιοδυτικά του Τροόδους. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά, ιδιαίτερα στα προσήνεμα παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νότια και τα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί και να ενισχυθούν σε μέτριους μέχρι ισχυρούς, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε περίπτωση καταιγίδας, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα ενισχυμένο βορειοανατολικό πεδίο ανέμων.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ το πρωί πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νησιού και ενδεχομένως και στο εσωτερικό. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος, ενώ πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις εποχικές τιμές. Την Κυριακή όμως η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις εποχικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν: