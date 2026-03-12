Με την ομόφωνη ψήφιση δύο σημαντικών νομοσχεδίων και κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Εθνική Φρουρά εισέρχεται σε μία νέα εποχή, με αναγκαίες και σημαντικές τροποποιήσεις στις συνθήκες εργασίας των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) και Συμβασιούχων Υπαξιωματικών (ΣΥΠ). Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας νέα κίνητρα και δυνατότητες στους στρατιωτικούς αυτούς κλάδους.

Ο «περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026» και οι «περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2026», οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή, εισάγει τη δυνατότητα για τους ΣΥΟΠ να παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι την ηλικία των 57 ετών, σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς που καθόριζε την υποχρεωτική αποχώρηση στα 42 έτη. Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στους ΣΥΟΠ να ανανεώνουν τις συμβάσεις τους, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση και αξιοποίηση ενός εκπαιδευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού στην Εθνική Φρουρά.

Ακόμη, με τη νέα νομοθεσία, καθορίζεται ότι οι ΣΥΟΠ θα έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν ως ΣΥΠ, μετά από μια επιλογική διαδικασία που περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, στις οποίες θα μπορούν να παρακάθονται σε αυτές και δεύτερη και τρίτη φορά σε περίπτωση που αποτύχουν. Οι ΣΥΟΠ που συμπληρώνουν το 10ο έτος υπηρεσίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία, με στόχο την επαγγελματική τους ανέλιξη στον βαθμό του λοχία και θα έχει ως ανώτατο βαθμό τον Αρχιλοχία (Κλίμακα Α8(i)). Η πρώτη «παρτίδα» από 250 ΣΥΟΠ που θα προσληφθούν ως ΣΥΠ το 2026.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, με βάση τις νέες ρυθμίσεις, τα χρόνια υπηρεσίας των ΣΥΟΠ πριν τη μετάβασή τους σε ΣΥΠ θα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, κάτι που προσφέρει μια επιπλέον διασφάλιση για το μέλλον τους.

Περαιτέρω, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα αυξηθεί το ύψος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ΣΥΟΠ, ενώ εκετείνεται και το όριο ηλικίας για διεκδίκηση κενών θέσεων ΣΥΟΠ από το εικοστό έβδομο (27ο) στο τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος. Ως εκ τούτου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης ΣΥΟΠ και σύναψης σύμβασης απασχόλησης σε περισσότερα πρόσωπα. Όσον αφορά τα επιδόματα ειδικότερα, αυξάνεται το ήδη χορηγηθέν ειδικό μηνιαίο επίδομα, από €100 σε €150, και από €200 σε €250 για κάθε ΣΥΟΠ που υπηρετεί στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (Δυνάμεις Καταδρομών, Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών), στα Τμήματα Αποναρκοθέτησης και Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, καθώς και στους Νοσηλευτές.

Τοποθετήσεις βουλευτών

Αξίζει να σημειωθεί πως την ψήφιση της νομοθεσίας παρακολούθησε από κοντά ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Μαρίνος Σιζόπουλος, ευχαρίστησε το υπουργείο Άμυνας για την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που είναι ένα αίτημα των μελών της Επιτροπής από το 2016. Αυτό, όπως είπε, «βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική προοπτική των ΣΥΟΠ, όμως υπάρχουν ακόμα θέματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Αυτοί οι κανονισμοί εντάσσονται σε μία συνολική στρατηγική για την οικονομική και επαγγελματική αναβάθμιση των ΣΥΟΠ». Η Κύπρος, πρόσθεσε, βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωστρατηγική περιοχή του πλανήτη, όπου πια η διατήρησης σε υψηλό επίπεδο της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Με τη σειρά του ο Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως αν γίνονταν πολύ πιο πριν οι εν λόγω αλλαγές δεν θα αποχωρούσαν τόσα χρόνια πολύ άξιοι άνθρωποι που εργάζονταν ως ΣΥΟΠ.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας τόνισε πως η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την Εθνική Φρουρά.

Ο Χρύσης Παντελίδης συνεχάρη τον υπουργό Άμυνας γιατί έσπευσε να επιλύσει ζητήματα, λέγοντας πως η κυπριακή πολιτεία τις τελευταίες δεκαετίες δεν έπραξε όσα έπρεπε να πράξει για το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε το υπουργείο Άμυνας να εγκύψει και στο ζήτημα των γυναικών υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.

Ο βουλευτής Κώστας Κώστα είπε πως η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στα 57 έτη, επιλύει το πρόβλημα του μέλλοντος, ενώ όσον αφορά την ανέλιξη στην ιεραρχία, είπε πως κάποιες εκατοντάδες κάθε χρόνο θα μεταπηδούν στην τάξη των ΣΥΠ και θα αναπληρώνουν όσους αφυπηρετούν, ενώ παράλληλα θα μπορούν να ανελίσσονται από τον βαθμό του λοχία με καταληκτικό βαθμό του αρχιλοχία με κλίμακα Α8. Σημαντικό, όπως είπε, είναι επίσης η αύξηση των επιδομάτων, η οποία όμως δεν εντάσσσεται στα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν σήμερα για οποία λήφθηκε απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε πως ο στρατός χρειάζεται τους ΣΥΟΠ, ωστόσο αναφέρθηκε και στις γυναίκες που έχουν υποστεί σοβαρή διάκριση στον χρόνο μονιμοποίησης τους.

Ο Χρίστος Χρίστου ανέφερε πως χάσαμε σημαντικό κόσμο από την ΕΦ γιατί δεν υπήρχε επαγγελματική ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, όμως είπε, πρέπει να επιλυθεί και το ζήτημα με τις γυναίκες εθελόντριες.

Ο Γιώργος Κάρουλλας, η ουσία είναι η επένδυση στην άμυνα και στην ασφάλεια. Οι ΣΥΟΠ, πρόσθεσε, αποτελούν βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής λειτουγίας της ΕΦ. Δεν είναι δύναμη συμπληρωματική, αλλά η κύρια δύναμη της άμυνας της χώρας μας. Αναφέρθηκε σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση τριών χρόνων στην κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου όσον αφορά την προοπτική ανέλιξης, κάτι που -όπως είπε- συνέτεινε στο να παραιτηθούν αρκετοί από τη θέση των ΣΥΟΠ και να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους τόνισε πως για τις γυναίκες ΣΥΟΠ και τους άνδρες ΣΥΟΠ θα πρέπει να επέλθει ισότητα στο νόμο για να λαμβάνουν τα οικονομικά ωφελήματα.