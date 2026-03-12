Με τα δύο νομοθετήματα, τα οποία αναμένεται να εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη σημερινή της συνεδρία, έρχονται αλλαγές που αφορούν τους Συμβασιούχους Οπλίτες και τους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς.

Το Υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε να εργάζεται συστηματικά από το 2024, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των ΣΥΟΠ και να αναβαθμιστούν οι όροι απασχόλησής τους. Στο διάστημα αυτό έχουν υλοποιηθεί σημαντικά βήματα που στόχευαν στη βελτίωση των συνθηκών εργοδότησής τους.

Μετά από πρωτοβουλίες του ΥΠΑΜ υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις για την αναθεώρηση της μισθολογικής τους κλίμακας από Α1 σε Α2 και την αντίστοιχη χορηγία προσαύξησης για κάθε έτος, καθώς και τη χορηγία μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας.

Με τις αποφάσεις που θα λάβει σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων:

Θα καθοριστεί η ηλικία των 57 ετών, ως η ηλικία υποχρεωτικού τερματισμού της Σύμβασης Απασχόλησης.

Θα αυξηθεί το ήδη χορηγηθέν ειδικό μηνιαίο επίδομα, από €100 σε €150, και από €200 σε €250 για κάθε ΣΥΟΠ που υπηρετεί στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (Δυνάμεις Καταδρομών, Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών), στα Τμήματα Αποναρκοθέτησης και Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, καθώς και στους Νοσηλευτές.

Αριθμός ΣΥΟΠ θα προσλαμβάνεται ως ΣΥΠ, κατόπιν επιλογικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γραπτές εξετάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής σε επιλογική διαδικασία θα έχουν οι ΣΥΟΠ που διανύουν το 10ο έτος υπηρεσίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρετούντων ΣΥΠ στο παρόν στάδιο, καθώς και τις αναμενόμενες αφυπηρετήσεις ΣΥΠ εντός του 2026, ο αριθμός ΣΥΟΠ που θα προσληφθεί ως ΣΥΠ για το έτος 2026 έχει καθοριστεί στους 250. Ο ανώτατος βαθμός ανέλιξης όσων επιλεγούν να προσληφθούν ως ΣΥΠ, είναι ο βαθμός του Αρχιλοχία (Κλίμακας Α8 (i)).

Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι τα χρόνια υπηρεσίας ως ΣΥΟΠ, πριν την πρόσληψή τους ως ΣΥΠ, θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων τους, δυνάμει του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2022 (201(Ι)/2022).