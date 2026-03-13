Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι, σε υπό ανέγερση οικοδομή στο Παραλίμνι.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο πρόσωπα ηλικίας 64 και 56 ετών, ενώ βρίσκονταν πάνω σε σκαλωσιά δύο μέτρων περίπου, αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν.

Και οι δύο υπέστησαν κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο Νευροχειρουργικό Τμήμα και ο 56χρονος κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην Εντατική Μονάδα του Γ.Ν. Αμμοχώστου. Η κατάσταση τους κρίνεται ως σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews οι τραυματίες είναι Ελληνοκύπριοι. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκονταν πάνω σε σκαλωσιά με τροχούς. Διερευνάται κατά πόσον λειτούργησε το σύστημα κλειδώματος και κατά πόσο η σκαλωσιά συναρμολογήθηκε σωστά.

Την υπόθεση εξετάζει ο αστυνομικός σταθμός Παραλιμνίου.

*Φωτογραφία αρχείου