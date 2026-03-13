Βλάβη στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού, η οποία προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου το απόγευμα της Παρασκευής, αποκαταστάθηκε πλήρως στις 19:13, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Όπως αναφέρεται, η τεχνική βλάβη σημειώθηκε στις 18:57 στο σύστημα παραγωγής και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 2 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, η οποία λειτουργούσε με φορτίο 116 MW.

Η απώλεια της μονάδας προκάλεσε την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου και επηρέασε την παροχή ηλεκτρισμού σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τη βλάβη έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.