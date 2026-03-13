Έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις, λόγω του σοβαρού κινδύνου εξάπλωσης του ιού, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Νέας Αγροτικής Κίνησης, Τάκης Χριστοδούλου, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, παρουσία υπηρεσιακών του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου έθεσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ζήτημα της στήριξης όσων επηρεαστούν από τα μέτρα, με τον ίδιο τον ΠτΔ να διαβεβαιώνει ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι θα στηριχθούν πλήρως.

Σε δηλώσεις του, μετά τη σύσκεψη, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα ακόμη και μέσω ρούχων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνες τις μαζικές συναθροίσεις.

«Θερμή παράκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους να μην κάνουν συγκεντρώσεις, γιατί είναι πολύ εύκολο ο ιός να διαδοθεί σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια», είπε, για να προσθέσει ότι παρόμοια σύσταση έγινε και από τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων, Olivér Várhelyi.

Ο κ. Χριστοδούλου προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που ο αφθώδης πυρετός ξεφύγει από τα όρια που έχουν χαραχθεί και εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές, οι συνέπειες για τον κτηνοτροφικό τομέα θα είναι δραματικές.

«Αλίμονο», είπε, «αν ο αφθώδης πυρετός φτάσει μέχρι την Πάφο. Θα θρηνήσουμε πολλά πράγματα».

Παράλληλα, κάλεσε τους κτηνοτρόφους να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στην αυριανή προγραμματισμένη συγκέντρωση, τονίζοντας ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι άσκησης πίεσης προς την Κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι «πρέπει να δοθεί χρόνος στους θεσμούς να διαχειριστούν την κρίση».

Σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Νέας Αγροτικής Κίνησης τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι έγινε εκτενής ενημέρωση για τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι ο κανονισμός δεν επιδέχεται παρερμηνείες και πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη.

Εξήγησε ακόμα πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι εάν σε μια μονάδα εντοπιστεί έστω και ένα θετικό περιστατικό, τότε θανατώνονται όλα τα ζώα της μονάδας.

Στόχος, εξήγησε ο κ. Χριστοδούλου, είναι να καθαριστούν όλες οι μονάδες από τον ιό και στη συνέχεια, γύρω στον Σεπτέμβριο, να προχωρήσει η εισαγωγή ζώων από ευρωπαϊκές χώρες που είναι απαλλαγμένες από παρόμοιες ασθένειες.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αγροτικής Κίνησης εξέφρασε, επίσης, τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε, τονίζοντας ότι διαμορφώνεται ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την εξάλειψη του ιού και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των Χοιροτρόφων Κύπρου, Πέτρος Καΐλας, έκανε λόγο για «δύσκολες στιγμές» για τον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι εύκολο για έναν κτηνοτρόφο να μιλά για θανατώσεις ζώων.

Όπως σημείωσε, σε περίπτωση επέκτασης της νόσου, δεν αποκλείεται να χρειαστεί να θανατωθούν ακόμη και ζώα που είναι απολύτως υγιή, ως προληπτικό μέτρο.

«Μπορεί να χρειαστεί να θανατωθούν ζώα που είναι πλήρως καθαρά, ακόμη και χοίροι που δεν έχουν προσβληθεί μέχρι σήμερα», ανέφερε.

Ανέφερε ότι ο κλάδος παραμένει προσηλωμένος στις οδηγίες των ειδικών και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέκκλιση από τους κανονισμούς.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εξετάσει το ενδεχόμενο κλεισίματος των οδοφραγμάτων, ως πρόσθετο μέτρο προστασίας.

ΚΥΠΕ