Νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή μας, καθώς αναμένεται από την Τετάρτη χαμηλή πίεση η οποία προβλέπεται να φέρει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια. Από αύριο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Το βράδυ και τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται να ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και αναμένονται κατά τόπους βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Το πεδίο των ανέμων κατά διαστήματα θα είναι ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση και την Παρασκευή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.