Δεν περνάει ανεκμετάλλευτη, η μεγάλη συσσώρευση πολυεθνικών δυνάμεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την Εθνική Φρουρά οι επιτελείς της οποίας αποκομίζουν σημαντικά διδάγματα συντονισμού μέσα στα πλαίσια της δικτυοκεντρικής φύσης των πραγμάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η παρουσία ξένων δυνάμεων έδωσε την ευκαιρία για κοινές ασκήσεις ούτως ώστε να αποκτηθεί μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Οι δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις απαιτούν συντονισμό και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μια ενέργεια που μπορεί να φαίνεται ως ένα απλό μέρος της διαδικασίας, ωστόσο, στην πράξη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και τη συνολική επιχειρησιακή επιτυχία.

Η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, δημιουργεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα (COP) και επιτρέπει επίσης την έγκαιρη προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρονου πεδίου.

Απογειώνονται για εκπαιδεύσεις τα ελληνικά F-16

Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών F-16 στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, προσφέρει εξ ίσου σημαντικά διδάγματα για την Εθνική Φρουρά.

Αρχικά, οι Ελλαδίτες ιπτάμενοι από την 340 Μοίρα «Αλεπού» και την 343 Μοίρα «Αστέρι», που ανήκουν στην 115 Πτέρυγα Μάχης με έδρα τη Σούδα της Κρήτης, εξοικειώνονται τόσο με το κυπριακό FIR όσο και γενικότερα με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Επιχειρησιακά κέρδη αποκομίζει και η Εθνική Φρουρά η οποία από τις 2 Μαρτίου, έχει θέσει υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες της 4 μαχητικά μεγάλης επιχειρησιακής αξίας.

Αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθούν περισσότερες ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις με τις δυνάμεις που βρίσκονται και σταθμεύουν στην περιοχή.