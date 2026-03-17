Ο εντοπισμός νέου κρούσματος στη Δρομολαξιά ανέβασε τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων στις 42, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη διασπορά του ιού σε νέες περιοχές. Μέχρι στιγμής, η επιδημία εστιάζεται κυρίως στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Στην πρωτεύουσα, τα βλέμματα είναι στραμμένα σε δύο μονάδες που, αν και εμβολιασμένες, βρέθηκαν θετικές: μία με 70 βοοειδή στο Γέρι και μία με 1.796 αιγοπρόβατα στο Δάλι. Παράλληλα, ακόμη μία εστία εντοπίστηκε στην Ορόκλινη (45 αιγοπρόβατα).

Η διαδικασία των θανατώσεων, αν και απαραίτητη για την εκρίζωση της νόσου, προσκρούει στις έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων. Παρά τις καθυστερήσεις λόγω παρεμπόδισης των Αρχών, έχουν ήδη θανατωθεί 15.500 ζώα από 16 εκμεταλλεύσεις και αναμένεται η θανάτωση ακόμη 15.000 ζώων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί ο ρυθμός μετάδοσης, ειδικά προς τον τομέα της χοιροτροφίας, οι ιδιώτες κτηνίατροι δίνουν μάχη με τον χρόνο. Η πρώτη δόση στις επηρεαζόμενες ζώνες έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ η εικόνα σε παγκύπρια κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής: Βουστάσια 82,7% και Ποιμνιοστάσια 45,7%.

Στις περιοχές Γερίου και Δαλίου έχουν στηθεί ζώνες προστασίας (3 χλμ.) και επιτήρησης (10 χλμ.), όπου η κίνηση ζώων απαγορεύεται αυστηρά και οι απολυμάνσεις είναι συνεχείς.

Την ίδια ώρα, σε κλίμα έντονης ανησυχίας για το μέλλον της κυπριακής κτηνοτροφίας, συνήλθε σήμερα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, ανέφερε πως ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ευημερία των Ζώων, απέρριψε το αίτημα της Κύπρου για αποφυγή των μαζικών θανατώσεων σε μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.

Η Υπουργός Γεωργίας ήταν ξεκάθαρη πως «κανένας δεν θέλει να βλέπει ζώα να θανατώνονται, αλλά είναι κτηνιατρική κρίση και οφείλουμε να την καταστείλουμε». Μέχρι σήμερα έχουν ήδη θανατωθεί 15.500 ζώα.

Η κυβέρνηση, επιχειρώντας να αναχαιτίσει την οικονομική καταστροφή, ενεργοποιεί άμεσα σειρά μέτρων. Η Υπουργός αναφέρθηκε στις άμεσες προκαταβολές ώστε οι πρώτοι κτηνοτρόφοι υπογράφουν ήδη και θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναφέρθηκε ακόμα σε αποζημίωση εξοπλισμού για ταχεία καταβολή για αντικείμενα που καταστρέφονται.

Σε σχέση με την αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου, τονίστηκε πως το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών εντοπίζει ήδη ζώα (γενετικά βελτιωμένα) από χώρες απαλλαγμένες από τη νόσο (π.χ. Ισπανία, Γαλλία). Η εισαγωγή υπολογίζεται σε 6 με 9 μήνες.

Πρόσθεσε ότι η κάλυψη της απώλειας εισοδήματος είναι για τουλάχιστον 12 μήνες μέχρι την πλήρη επαναδραστηριοποίηση.

Το κράτος, τονίστηκε, καλύπτει πλήρως το κόστος, περιλαμβανομένων των εμβολίων για χοίρους (500.000 δόσεις από τη Γερμανία).

Αναφορά έγινε στη βιοασφάλεια που θα παρέχεται επιδότηση μέσω του επενδυτικού μέτρου για αναβάθμιση των μονάδων.

Έντονη κριτική ασκήθηκε για την κατάσταση στα κατεχόμενα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, έκανε λόγο για «απροθυμία» στη διαχείριση της πηγής του κακού, ενώ ο Λίνος Παπαγιάννης (ΕΛΑΜ) προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων ασθενειών.

Ο διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, αποκάλυψε πως η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε 500.000 δόσεις εμβολίων στους Τουρκοκυπρίους για προστατευτικό εμβολιασμό, καθώς το κεκτημένο εκεί έχει ανασταλεί. Στις ελεύθερες περιοχές ανέφερε ότι απαγορευόταν ο εμβολιασμός τον Δεκέμβριο από τη στιγμή που δεν είχε εκδηλωθεί κρούσμα.

Εξήγησε ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει έλεγχο στα κατεχόμενα. Σήμερα, συμπλήρωσε, συναντήθηκαν Ε/κ και Τ/κ κτηνίατροι στο πλαίσιο της Δικοινοτικής Επιτροπής Υγείας για τα κτηνιατρικά θέματα. Σύμφωνα με τον κ. Πίπη στόχος είναι η δημιουργία κοινής Επιτροπής για ομοιομορφία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων στη βάση του ενωσιακού δικαίου.

Παράλληλα, ζητήθηκε ο αποκλεισμός της βόσκησης στη νεκρή ζώνη και η σύσταση κοινής επιτροπής.

Παρά τον συναγερμό, οι αρμόδιοι καθησυχάζουν για το εθνικό μας προϊόν, ξεκαθαρίζοντας πως λόγω θερμικής επεξεργασίας, δεν επηρεάζεται η εξαγωγή του χαλλουμιού.

Όπως τονίστηκε Αγγλία, ΗΠΑ και Αυστραλία και άλλες τρίτες χώρες δεν έχουν εγείρει θέμα, ενώ δεν υπάρχουν επίσημοι αποκλεισμοί από καμία χώρα.

Ο βουλευτής Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εξέφρασε ανησυχία για τις τιμές και τα υπόγεια ύδατα στις περιοχές ταφής, με τον Χ. Ορφανίδη να διερωτάται για τις αποστάσεις ταφής που ανέρχονται στα 450 μέτρα, σε συνδυασμό με την απόφαση στα 200 μέτρα απόσταση για την κοπριά.

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος (ΔΗΣΥ) έδωσε έμφαση στα δάνεια των κτηνοτρόφων και την ενίσχυση των οδοφραγμάτων.

Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης (ΔΗΣΥ) διερωτήθηκε για πιθανούς αποκλεισμούς στις διεθνείς αγορές.

Ο Βαλεντίνος Φακοντής (ΑΚΕΛ) ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τη χοιροτροφία.

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης (ΔΗΣΥ) κατήγγειλε πως οι ποινές για παράνομη διακίνηση ζώων (€5.000) δεν είναι αποτρεπτικές.