Αυστηρά μέτρα λαμβάνονται σε Γέρι και Δάλι μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες με τους Δήμους Λατσιών – Γερίου και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου να κινητοποιούνται εντονότερα μετά και τα νέα περιστατικά που εντοπίστηκαν στην επικράτειά τους.

Οι κτηνοτροφικές μονάδες στο Δάλι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αριθμούν στις 31 μονάδες βοοειδών και 22 μονάδες αιγοπροβάτων, ενώ γενικότερα η περιοχή φθάνει μέχρι τις 100 μονάδες και ένα ζωϊκό πληθυσμό 100.000 αγελάδων, προβάτων και χοίρων.

Στο Γέρι, σύμφωνα με την Σωτηρία Γεωργιάδου, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργό, υπάρχουν 52 μονάδες αιγοπροβάτων με 9000 ζώα, 1 χοιροστάσιο με περίπου 8000 ζώα και 17 βουστάσια με περίπου 2500 ζώα.

Χρίστος Πιτταράς: Υλοποιήσαμε ό,τι έπρεπε να γίνει

Ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, Χρίστος Πιτταράς, τόνισε στο philenews ότι από την πρώτη ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας ο αφθώδης πυρετός, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα και υλοποίησε ότι έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Γεωργίας.

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λατσιών – Γερίου, οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν οι ίδιοι στη δημιουργία δεξαμενών απολύμανσης τροχών (τροχόλουτρα), με τον Δήμο να καλύπτει τα έξοδα που πλήρωσαν οι κτηνοτρόφοι για το μπετόν.

«Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ανέλαβαν τα οχήματα που μπαινοβγαίνουν στη περιοχή να τα απολυμαίνουν», πρόσθεσε ο κ. Πιτταράς.

Παράλληλα, ο Δήμος Λατσιών – Γερίου, προχώρησε μαζί με τους κτηνοτρόφους στη δημιουργία δύο σημείων με αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης οχημάτων.

Το κόστος θα το καλύψει ο Δήμος Λατσιών – Γερίου μέσα από το κονδύλι των 5000 ευρώ που δόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες, ωστόσο, ο κ. Πιτταράς, επεσήμανε ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος θα καλύψει επιπρόσθετα έξοδα με ίδιους πόρους.

Ο κ. Πιτταράς σημείωσε πως ακούστηκε τελευταία ότι η περιοχή ήταν ύποπτη για κρούσματα αφθώδους πυρετού, σημειώνοντας πως δυστυχώς ενημερώθηκαν για το μοιραίο γεγονός.

Ο Δήμος από μόνος του προχώρησε σε ψεκασμούς σε όλους του κοινόχρηστους χώρους μέσα στην κτηνοτροφική περιοχή. «Στέλναμε όχημα του Δήμου με εργάτες που φορούσαν ειδικές στολές και ψέκαζαν τις κτηνοτροφικές περιοχές. Η περιοχή είναι υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους μας, ακόμη και εάν δεν είναι στην αρμοδιότητά μας», πρόσθεσε ο κ. Πιτταράς.

Σταύρος Χατζηγιάννης: Δυστυχώς είναι κοντινές οι περιοχές

«Εμείς ως Δήμος από την πρώτη κιόλας μέρα που εμφανίστηκαν τα κρούσματα στην περιοχή της Λάρνακας οργανώσαμε τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε ένα γκρουπ και είχαμε τοποθέτηση αυτόματων σημείων ψεκασμού. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας είχαν τοποθετηθεί 11 αυτοματοποιημένα συστήματα σε κτηνοτροφικές περιοχές και κτηνοτροφικές ζώνες», ανέφερε σε δηλώσεις του στο o Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, Σταύρος Χατζηγιάννης.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, μεμονωμένες φάρμες είχαν τοποθετήσει συστήματα ψεκασμού από μόνοι τους. Ο Δήμος κάθε ημέρα προχωρεί και τοποθετεί αντισηπτικό, γεμίζει τα ντεπόζιτα, βάσει τη δοσολογία, πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιάννης.

Όταν ανακοινώθηκε το κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα στο Δάλι, ο κ. Χατζηγιάννης ήρθε σε επικοινωνία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ενώ χθες, ανέφερε, έλαβαν νέα μέτρα κάνοντας «κουβέρτες με ψεκαστικά». Ο ίδιος το βράδυ της Δευτέρας προέβη σε ανάρτηση στα ΜΚΔ καλώντας τον κόσμο να μην επισκεφθεί ή περάσει από την μολυσμένη περιοχή, εκφράζοντας ικανοποίηση γιατί εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως η έκκλησή του εισακούστηκε και σήμερα στον κύριο κόμβο του Δαλιού δεν υπήρχε κίνηση.

Επιτόπου σήμερα, πρόσθεσε, βρίσκονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Δασών. «Ως Δήμος λάβαμε ότι μέτρο μπορούσαμε. Μάλιστα, βγήκα μπροστά ώστε να αλλάξει την αρχική του τοποθέτηση το Υπουργείο Γεωργίας και να συμπεριλάβει και τις κτηνοτροφικές ζώνες ούτως ώστε να τοποθετούνται σημεία ψεκασμού», πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιάννης.

Ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, επεσήμανε ότι δυστυχώς, είναι τόσο κοντινές οι περιοχές και ένιωθαν ότι ήταν θέμα ημερών ή εβδομάδων να υπάρξει διασπορά του αφθώδους πυρετού. Μακάρι να μείνει στο ένα υποστατικό.