Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά η κοινοβουλευτική επιτροπή Εργασίας για να αποφασίσει το κατά πόσον θα προωθήσει ή όχι τη διαδικασία για ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναπηρία πριν τη διάλυση της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές. Προς τον σκοπό αυτό, μάλιστα, η Επιτροπή, που συζήτησε χθες εκ νέου το σχετικό νομοσχέδιο αποφάσισε να συνεδριάσει εκτάκτως μεθαύριο Παρασκευή προσκαλώντας την ίδια την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για να δώσει απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που έχουν προκύψει αλλά και διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

Η Υφυπουργός θα κληθεί, παράλληλα, να εκφράσει τις προθέσεις της κυβέρνησης επί συγκεκριμένων αιτημάτων που επαναλήφθηκαν αρκετές φορές από οργανώσεις και συνδέσμους αναπήρων κατά τη διάρκεια της συζήτησης και σχετίζονται κυρίως με την αύξηση υφιστάμενων επιδομάτων και παροχών.

Επί της ουσίας, η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν μια επανάληψη της προηγούμενης συζήτησης του νομοσχεδίου, με τους εκπροσώπους συνδέσμων και οργανώσεων αναπήρων να εκφράζουν ο καθένας τις απόψεις του με τις μεταξύ τους διαφωνίες να εξακολουθούν να υφίστανται.

Ξεκάθαρα, ωστόσο, τέθηκαν αιτήματα που αφορούν την αύξηση των επιδομάτων που σήμερα λαμβάνουν άτομα με αναπηρίες με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων να αναφέρει μάλιστα και παλαιότερη πρόταση της επί του συγκεκριμένου ζητήματος υποστηρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ευχέρεια για μια αύξηση της τάξης του 10%. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, η πρόταση προβλέπει όπως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αύξηση σε διάστημα ενός μήνα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και όχι εντός τριών μηνών, όπως καθορίζεται τώρα.

Συγκεκριμένα αιτήματα για αυξήσεις τέθηκαν από τις οργανώσεις και αφορούσαν τα επιδόματα διακίνησης και το επίδομα αγοράς αυτοκινήτου με τους περισσότερους συμμετέχοντες αλλά και την πλειονότητα των βουλευτών να παραδέχονται ότι τα σημερινά ποσά που παραχωρούνται σε συνάρτηση με το τι προβλέπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, μάλλον χρήζουν αλλαγών.

Παράλληλα, αρκετοί από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εξέφρασαν τη διαφωνία τους και με τον καθορισμό ηλικιακών κριτηρίων για την παραχώρηση των επιδομάτων αυτών, τονίζοντας ότι ένα άτομο με αναπηρία έχει το δικαίωμα της διακίνησης και έχει το δικαίωμα να έχει στη διάθεση του όχημα για τις μετακινήσεις του.

Το σημερινό επίδομα δεν ξεπερνά τα €75 τον μήνα εάν το άτομο διαμένει εντός πόλεως και τα €100 εάν διαμένει εκτός.

Στην αρχική του τοποθέτηση και μετά τα όσα είχαν καταγραφεί την περασμένη εβδομάδα κατά την πρώτη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου κάλεσε όλους να συνεργαστούν αφού, όπως είπε, «ο στόχος όλων είναι κοινός». Αναφέρθηκε στο «εφικτό» και το «ευκταίο», τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να λέμε ότι αν δεν ρυθμιστούν ταυτόχρονα όλα δεν πρέπει να ρυθμιστεί τίποτα».

«Θεωρώ ότι δεν είμαστε σε ανταγωνισμό αλλά σε μια πορεία για επίτευξη κοινού στόχου. Θεωρώ ότι αυτή η μορφή ανταγωνισμού, που, δυστυχώς, εγώ προσωπικά είδα, είναι αυτό που κράτησε το αναπηρικό κίνημα στο να μην γίνει τίποτα τα τελευταία πολλά χρόνια. Πρέπει να κάνουμε μια εποικοδομητική συζήτηση, να μπούμε στην κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου και όπου βρίσκουμε ότι υπάρχει ανάγκη διόρθωσης ή διευκρίνισης να το κάνουμε», υπέδειξε.

Η έμμεση επίρριψη ευθυνών στο αναπηρικό κίνημα, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την αντίδραση συνδέσμων και οργανώσεων εκπρόσωποι των οποίων προχώρησαν σε σχετικές επισημάνσεις. «Δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει το αναπηρικό κίνημα και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία επειδή καθυστέρησαν να αλλάξουν τα πράγματα, τα οποία και πάλι δεν αλλάζουν», ανέφερε ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης.

Διαφωνεί με τη φιλοσοφία η Επίτροπος του Παιδιού

Σε επισημάνσεις για παραλείψεις ή και κενά στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προχώρησαν χθες και εκπρόσωποι της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Σε ό,τι αφορά την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έγινε αναφορά σε μη αναφορά σε σχετικό ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενώ από πλευράς του γραφείου της Επιτρόπου του Παιδιού έγιναν επισημάνσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

«Διαφωνούμε με τη φιλοσοφία. Το νομοσχέδιο δεν πετυχαίνει ολιστική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την αναπηρία και δεν αποδεχόμαστε τον ισχυρισμό ότι το Υφυπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα για την εκπαίδευση ή τη στέγαση. Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρχει κοινή αξιολόγηση για όλα τα ζητήματα», είπε η εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Για παράδειγμα, πρόσθεσε, «το Υφυπουργείο θα έπρεπε να είχε προνοήσει και για την πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία σε διάφορες θεραπείες, ενώ, ταυτόχρονα, στο νομοσχέδιο γίνεται διάκριση μεταξύ ήπιας, μέτριας και σοβαρής νοητικής αναπηρίας. Δηλαδή, η αξιολόγηση αντί να γίνεται με βάση τα εμπόδια που έχει μπροστά του ένα παιδί με αναπηρία, γίνεται με βάση το ήπια, μέτρια ή σοβαρή αναπηρία και αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να εντοπίζονται παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών». Παρ’ όλα αυτά, είπε καταλήγοντας, «αφού προβληματιστήκαμε πολύ έντονα καταλήξαμε στο να δηλώσουμε ότι είμαστε θετικοί στο να προχωρήσει το νομοσχέδιο στην κατ’ άρθρον συζήτηση, εάν υπάρχει δέσμευση ότι θα επιλυθούν κάποια προβλήματα».

Χιλιάδες όμως αποκτούν δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκε, ωστόσο, το γεγονός ότι με την ψήφιση του νόμου χιλιάδες άτομα με αναπηρίες που σήμερα δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν καμία στήριξη από το κράτος θα αποκτήσουν πρόσβαση στα διάφορα επιδόματα και παροχές.

Στους νέους αυτούς δικαιούχους περιλαμβάνονται άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, άτομα με ακρωτηριασμούς, σοβαρές νευρομύικες παθήσεις, νοητικές αναπηρίες, ψυχικές διαταραχές, άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα και άλλοι.

Ειδική αναφορά, ωστόσο, έγινε στα άτομα, ηλικιωμένα, που πάσχουν από άνοια για τα οποία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αφού η νόσος τους δεν αναγνωρίζεται ως αναπηρία στην Κύπρο.

Διαφωνία από πλευράς του συνόλου σχεδόν των οργανώσεων και συνδέσμων αναπήρων εκφράστηκε και για το γεγονός ότι μέσω του νομοσχεδίου γίνεται συγχώνευση επιδομάτων που σήμερα παραχωρούνται ξεχωριστά (για παράδειγμα γίνεται συγχώνευση του επιδόματος «προσωπικής βοήθειας» με το επίδομα για κατ’ οίκον φροντίδα).

Οι βουλευτές συμφώνησαν με αρκετές από τις επισημάνσεις των οργανώσεων και αναμένεται ότι τα αιτήματα που έχουν καταγραφεί θα τεθούν την Παρασκευή, κατά την έκτακτη συνεδρίαση ενώπιον της ίδιας της Υφυπουργού.