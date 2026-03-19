Σε μεταρρύθμιση του πλαισίου εισδοχής ασκούμενων δικηγόρων προχωρεί το Νομικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη, με στόχο την ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης και την προσαρμογή του επαγγέλματος στις σύγχρονες ανάγκες της νομικής πρακτικής στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η αλλαγή κρίνεται αναγκαία λόγω των ταχέων εξελίξεων στον τομέα της δικηγορίας, της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των υποθέσεων και της ανάγκης για πιο άμεση και αποτελεσματική παροχή νομικών υπηρεσιών», ενώ το υφιστάμενο σύστημα άσκησης θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης δικηγορίας.

Σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο, το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2030. Οι υφιστάμενοι ασκούμενοι, καθώς και όσοι εγγραφούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2030, θα συνεχίσουν να υπάγονται στο σημερινό σύστημα, με υποχρέωση να ολοκληρώσουν την άσκηση και να επιτύχουν στις εξετάσεις έως τον Ιούνιο του 2032. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα εντάσσονται στο νέο καθεστώς.

Στο αναθεωρημένο σύστημα, η εκπαίδευση οργανώνεται σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτουν βασικούς τομείς του δικαίου, όπως το δημόσιο, το ποινικό και το αστικό δίκαιο, την πολιτική δικονομία, καθώς και ζητήματα δεοντολογίας και λειτουργίας των δικαστηρίων.

Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο και οι ασκούμενοι θα υποχρεούνται να παρακολουθούν τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εξετάσεις θα διεξάγονται τρεις φορές τον χρόνο, με βασική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε όλα τα μαθήματα εντός τριών συνεχόμενων εξεταστικών περιόδων, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 50% σε κάθε μάθημα. Προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για κατοχύρωση επιτυχίας σε ορισμένα μαθήματα, καθώς και δυνατότητες επανεξέτασης σε περιπτώσεις αποτυχίας.

Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, θα έχει τη δυνατότητα παράτασης της άσκησης για ακόμη 12 μήνες, εντός των οποίων θα πρέπει να επανεξεταστεί σε όλα τα μαθήματα. Αν και πάλι δεν επιτύχει, η άσκηση θα τερματίζεται, με δικαίωμα επανέναρξης μετά την πάροδο δύο ετών.

Το Νομικό Συμβούλιο επισημαίνει τη σημασία της πρακτικής εμπειρίας, καθώς, όπως σημειώνεται, οι ασκούμενοι θα υποχρεούνται, πέραν της παρακολούθησης και των εξετάσεων, να ολοκληρώνουν συγκεκριμένο αριθμό πρακτικών εργασιών.

ΚΥΠΕ