Υπενθυμίζεται ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ενισχυμένους ανέμους. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Η πρόγνωση του καιρού:

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη η οποία μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν αργά το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι το Σάββατο σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος.

Βίντεο από τη σελίδα Καιρόφιλοι Κύπρου