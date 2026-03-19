Σε νόμο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, με στόχο την τροποποίηση του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου.

Αρχικά η πρόταση προνοούσε την υποχρεωτική δημοσίευση των περιοχών όπου τοπουθετούνται οι κινητές κάμερες από την Αστυνομία, ωστόσο, μετά από ενστάσεις των αρμόδιων αρχών, αποφασίστηκε η τροποποίησή της ώστε η ανακοίνωση και δημοσίευση των γενικών περιοχών να έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αστυνομίας Κύπρου.

Ουσιαστικά, με τη νέα ρύθμιση καθίσταται δυνητική η ανακοίνωση και η δημοσίευση από την Αστυνομία Κύπρου, των γενικών περιοχών στις οποίες θα λειτουργούν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης, χωρίς να αναφέρονται οι ώρες λειτουργίας τους, για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού. Θα εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες θα υφίσταται ανάγκη άσκησης επείγοντος ή έκτακτου ελέγχου.

Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο εισηγητής της πρότασης, ανέφερε πως «οι πολίτες έχουν διαπιστώσεις πως οι κινητές μονάδες φωτοεπισήμανσης κρύβονται πίσω από περίπτερα, πίσω από δέντρα, αμέσως μετά από στροφές, σε κατηφορικούς δρόμους, σε σημεία παγίδες όπου ο οδηγός δεν έχει ορατότητα. Ακόμα χειρότερα, χωρίς την απαιτούμενη προειδοποιητική σήμανση όπως προνοεί ο νόμος. Αυτό εκλαμβάνεται από την κοινωνία ως μία ενέδρα».

Με τη δυνατότητα δημοσιοποίησης των γενικών περιοχών και όχι των τοποθεσιών όπου θα λειτουργούν οι κινητές κάμερες, όπως είπε, επιτυγχάνεται η ενημέρωση του πολίτη και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

«Θέλουμε ένα σύστημα που να μειώνει τα ατυχήματα ή ένα σύστημα που να παράγει συνεχώς πρόστιμα;», διερωτήθηκε ο κ. Γεωργίου.

«Η οδική ασφάλεια δεν υπηρετείται με το κρυφτούλι», κατέληξε.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Με τη σειρά του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ανέφερε πως η πρόταση νόμου τηρείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Παύλος Μυλωνάς είπε πως μόλις την προηγούμενη βδομάδα ψηφίστηκε η τοποθέτηση φάρων στα βανάκια. Πρόσθεσε πως θεωρεί υπερβολική την πρόταση νόμου και δεν μπορεί να την ψηφίσει.

Ο Χρίστος Χρίστου, υπενθύμισε πως όταν πέρασε η νομοθεσία για κάμερες το ΕΛΑΜ ήταν το μόνο κόμμα που δεν την στήριξε. Όπως είπε δεν συναντά τα βανάκια στους αυτοκινητόδρομους ούτε αργά το βράδυ, αλλά σε σημεία που δεν γίνονται ατυχήματα σε παράδρομους σε γειτονιές και διερωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος τους. Το ΕΛΑΜ θα στηρίξει την πρόταση, πρόσθεσε.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σημείωσε πως το σωστό είναι να γίνεται σωστός σχεδιασμός του δρόμου ώστε κατασκευαστικά να υπάρχουν οι πρόνοιες για την αστυνόμευση.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε πως «βάλαμε τις κάμερες σε σημεία για να εισπράττουμε πρόστιμα. Σίγουρα ο στόχος αστυνόμευσης των δρόμων δεν είναι αυτός, αλλά η προστασία του πολίτη. Βάλαμε στα βαν τους φάρους μόλις την περασμένη βδομάδα, αυξήσαμε την απόσταση από την οποία είσαι υποχρεωμένος να μειώσεις την ταχύτητα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν οδηγοί που οδηγούν ατυχήματα και σκοτώνουν κόσμο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να τα απαλείφουμε όλα. Ναι, η Αστυνομία πρέπει να αλλάξει τα σημεία που τοποθετεί τα βαν. Πιστεύω στην ισορροπία και θα καταψηφίσω την πρόταση νόμου», κατέληξε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, τόνισε πως «η έμφαση πρέπει να είναι στην πρόληψη. Πρέπει κάποιος οδηγός να δει το ραντάρ για να μην τρέχει. Και όχι να κρύβονται οι κάμερες. Γιατί το κράτος έβαλε σταθερές κάμερες και ξέρει ο κάθε πολίτης που υπάρχουν; Ακριβώς γιατί ο ρόλος πρέπει να είναι προληπτικός. Πρέπει να γίνουν εκείνες οι αλλαγές που θα μετατοπίσουν την έμφαση στην πρόληψη».

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε πως η νομοθεσία είναι ένα ακόμα εισόδημα για τα ταμεία της Κυβέρνησης.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης τόνισε πως προσπαθούμε με δόλιους τρόπους να αρπάξουμε χρήματα από τους πολίτες.

Ο Κωστής Ευσταθίου εξήγησε πως όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στην Αστυνομία να προειδοποιεί τους οδηγούς.

Ο Χρύσης Παντελίδης ανέφερε πως ακούγονται υπερβολές. «Όλοι οι οδηγοί είτε είναι κρυμμένα τα βανάκια είτε δεν είναι κρυμμένα, δεν έχουν να φοβηθούν καμία κάμερα εάν τηρούν τα όρια ταχύτητας», τόνισε.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης με τη σειρά του είπε πως από τη Λευκωσία ως τη Σολιά όπου οδηγεί τα τελευταία 57 χρόνια, «έχουμε 25 νεκρούς μέσα σε αυτό τον δρόμο. Οι σταυροί είναι εκεί και φαίνονται. Δεν είδα μια μέρα ένα βανάκι εκεί που σκοτώθηκαν τα άτομα. Αντιθέτως είναι κρυμμένα στα πεύκα και πίσω από βράχους». «Στόχος είναι η πρόληψη. Δεν θέλουμε τα λεφτά του κόσμου. Οι προτάσεις τόσο του κυρίου Παπαδούρη την περασμένη βδομάδα, όσο και η σημερινή του κυρίου Γεωργίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μας λένε την περιοχή, όχι τον δρόμο, για να προσέχουμε. Για να δημιουργηθεί συνείδηση», είπε.

Ο εισηγητής της πρότασης λαμβάνοντας το λόγο αναφέρθηκε σε εφαρμογές στα κινητά που προειδοποιούν τους οδηγούς για τα σημεία όπου γίνονται έλεγχοι ταχύτητας, ή σε σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναρτούν που βρίσκονται τα βανάκια. «Γιατί η Αστυνομία ανακοινώνει πότε θα κάνει ελέγχους τροχαίας; Τι διαφορά έχει αυτή η πρόταση νόμου από τις πινακίδες που υπάρχουν στους αυτοκινητόδρομους που αναγράφουν ότι γίνονται έλεγχοι ταχύτητας;», διερωτήθηκε.

Η πρόταση νόμου εγκρίθηκε σε νόμο με 27 ψήφους υπέρ, δύο εναντίον (Π. Μυλωνάς, Χ. Παντελιδης) και 3 αποχές (Ε. Χαραλαμπίδου, Π. Λεωνίδου, Χ. Θεοπέμπτου).