Ένταση σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι, όταν όταν δύο λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό να διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο στα ζώα της συγκεκριμένης μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο ιδιοκτήτης της μονάδας αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις δύο κτηνιάτρους στη φάρμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο, στο οποίο μετέβη και η Αστυνομία.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας ισχυρίστηκε ότι δεν αποδέχεται τη διενέργεια δειγματοληψιών στα ζώα του, υποστηρίζοντας πως αυτά εμβολιάστηκαν στις 12 Μαρτίου και ότι, βάσει της νομοθεσίας, απαιτείται η παρέλευση 28 ημερών προτού πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

Στο σημείο βρέθηκαν και άλλοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου.

Το επεισόδιο έληξε αφού οι Αστυνομικοί είπαν στον ιδιοκτήτη ότι θα έπρεπε να μεταβεί στον τοπικό αστυνομικό σταθμό για σκοπούς διερεύνησης του περιστατικού, όχι ως σύλληψη.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, ο ίδιος συναίνεσε στη λήψη δειγμάτων από τα ζώα του, με τη διαδικασία να διεξάγεται κανονικά.