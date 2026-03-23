Ένταση σημειώθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού μεταξύ αστυνομικών και κατηγορουμένων στην υπόθεση του Θανάση Καλογερόπουλου, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει ποτέ η συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας.

Όπως πληροφορείται το philenews, το επεισόδιο ξεκίνησε στα κρατητήρια του Δικαστηρίου, μεταξύ ενός εκ των κατηγορουμένων και μέλους της ΜΜΑΔ. Συγκεκριμένα, παραγγέλθηκε φαγητό για τους κατηγορουμένους, το οποίο καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά τους στην αίθουσα, καθώς υπήρχε καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας.

Τότε, ο τέταρτος κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ακολούθως, διαμαρτυρήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο του τοποθετήθηκαν οι χειροπέδες για τη μεταφορά του από τα κρατητήρια του Δικαστηρίου στην αίθουσα. Αφού μεταφέρθηκαν μέσω των σκαλών, ο ίδιος κατηγορούμενος, μαζί με ακόμη έναν συγκατηγορούμενό του, φέρονται να προκάλεσαν εκ νέου ένταση.

Στο σημείο προκλήθηκε νέο επεισόδιο, κατά το οποίο φέρονται να εξαπέλυσαν απειλές. Ακολούθησε νέα επέμβαση της ΜΜΑΔ και μελών του ΟΠΕ Λεμεσού, κατά την οποία ασκήθηκε η ανάλογη βία.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι εισήλθαν τελικά στην αίθουσα του Δικαστηρίου, όπου ο τέταρτος κατηγορούμενος συνέχισε να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή διαδικασία για την εκδίκαση της δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου αναβλήθηκε λόγω του συμβάντος και της μεγάλης αναστάτωσης που προκλήθηκε. Μάλιστα, ο δικηγόρος του τέταρτου κατηγορουμένου, Χρίστος Πουτζιουρής, ανέφερε ότι έγινε μάρτυρας του επεισοδίου έξω από την αίθουσα του Δικαστηρίου, σημειώνοντας πως είδε τους δύο κατηγορουμένους να βρίσκονται στο έδαφος, δεμένους μαζί με χειροπέδες, και να δέχονται ξυλοδαρμό από δύο ομάδες αστυνομικών.