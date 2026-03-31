Διεθνείς είναι οι δικαστικές διαστάσεις που λαμβάνει η υπόθεση του 44χρονου Αζέρου με βρετανικό διαβατήριο, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι στη Λεμεσό και κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Μέσω του δικηγόρου του Ευστάθιου Ευσταθίου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η προσφυγή του, όπως πληροφορούμαστε, έχει πρωτοκολληθεί και της έχει αποδοθεί αριθμός υπόθεσης.

Ο 44χρονος, η περίπτωση του οποίου απασχόλησε τις διωκτικές Αρχές της Βρετανίας αλλά και αγγλικά Μέσα Ενημέρωσης, είχε συλληφθεί στις 21 Ιουνίου στη βάση πληροφοριών συνεργαζόμενης ξένης υπηρεσίας.

Αυτή η πληροφορία τον έφερε να προβαίνει σε πράξεις κατασκοπείας και να φωτογράφιζε την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, αλλά και τις βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου. Μάλιστα, έχει καταχωρισθεί υπόθεση σε βάρος του στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού και κατηγορείται για κακουργήματα τρομοκρατίας και κατασκοπείας.

Η νομική βάση

Η προσφυγή που υπέβαλε στο διεθνές δικαστικό σώμα ο Ευστάθιος Ευσταθίου για λογαριασμό του πελάτη του εδράζεται ακριβώς σ΄ αυτό το σημείο. Δηλαδή, στο γεγονός ότι οι κυπριακές διωκτικές Αρχές είχαν αρχική ενημέρωση από ξένη υπηρεσία πληροφοριών πριν τον συλλάβουν και ότι τα δικαστικά σώματα που κλήθηκαν να ασχοληθούν με την υπόθεση δεν εξέτασαν επαρκώς, σύμφωνα με τη θέση του Αζέρου, αυτή την παράμετρο.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», στην προσφυγή στο ΕΔΑΔ αναφέρεται πως η Αστυνομία όταν είχε προσαγάγει τον 44χρονο, στο πλαίσιο αιτήματος προσωποκράτησής του, είχε αναφέρει πως είχε εξασφαλίσει απόρρητη πληροφορία από ξένη υπηρεσία που έφερε τον ύποπτο να διατηρεί επαφές με μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), να διέθετε πληροφορίες σε σχέση με στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο και να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση.

Η θέση του κατηγορούμενου είναι ότι αυτή η πληροφορία δεν του αποκαλύφθηκε, όπως δεν αποκαλύφθηκε ούτε στο Δικαστήριο. Όπως επεξηγείται, δεν τεκμηριώθηκε η προέλευσή της, δεν επεξηγήθηκε κατά πόσον προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα, ούτε κατατέθηκαν στοιχεία τα οποία να δεικνύουν κατά πόσον ήταν νόμιμη η συλλογή, επεξεργασία της και διαβίβασή της.

Μάλιστα, στην προσφυγή του ο κ. Ευσταθίου σημειώνει ότι η Αστυνομία πρόβαλε τη θέση πως η προαναφερθείσα πληροφορία επιβεβαιώθηκε από φυσική παρακολούθηση του Αζέρου και καταγραφή των δραστηριοτήτων του. Αυτές οι δραστηριότητες, ωστόσο, χαρακτηρίζονται από το δικηγόρο του ως κοινές και καθημερινές.

Ένδικά μέσα στην Κύπρο

Στην προσφυγή ο κ. Ευσταθίου αναφέρεται στην προσπάθειά του για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος μέσω του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο, σύμφωνα με τις θέσεις του Κύπριου δικηγόρου, δεν εξέτασε το αίτημα του Αζέρου να εξακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητα της πληροφορίας.

Ο Ευστάθιος Ευσταθίου αναφέρεται και σε Έφεση που υπέβαλε αιτούμενος από το Ανώτατο να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αναφορικά με τη συμβατότητα έκδοσης διαταγμάτων στηριζόμενων σε πληροφορία που δεν έχει επαληθευτεί και προέρχεται από άγνωστη ξένη υπηρεσία. Όπως σημειώνει ο κ. Ευσταθίου η έφεση απορρίφθηκε από το Ανώτατο, χωρίς να κάνει αναφορά στο αίτημά του για προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ.

Ο δικηγόρος του 44χρονου Αζέρου, στην προσφυγή του στο ΕΔΑΔ αναφέρει έξι σημεία, τα οποία, όπως υποστηρίζει, καταδεικνύουν πως παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του πελάτη του, επικαλούμενος συγκεκριμένα άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Αίτημα Βρετανών

Θυμίζουμε πως για την υπόθεση είχαν επιδείξει άμεσο ενδιαφέρον οι βρετανικές Αρχές. Είχαν υποβάλει αίτημα στις αντίστοιχες Αρχές της Κύπρου μέσω μηχανισμού του Eurojust για σύσταση κοινής ομάδας διερεύνησης της υπόθεσης.

Εξάλλου, η σύλληψη 28χρονου Αζέρου και 27χρονης Εσθονής στις 26 Φεβρουαρίου, είχε συσχετιστεί αρχικά με τον 44χρονο της παρούσας υπόθεσης. Η Αστυνομία Κύπρου είχε επικαλεστεί και σ΄ αυτή την περίπτωση απόρρητη πληροφορία από συνεργαζόμενη ξένη υπηρεσία που έφερε τον 28χρονο και τον 44χρονο πελάτη του κ. Ευσταθίου να έχουν τον ίδιο «χειριστή» στο Ιράν. Τελικά ο 28χρονος και η 27χρονη απελάθηκαν από την Κύπρο.

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις τρομοκρατία που συνδέθηκαν με τους Φρουρούς της Επανάστασης από τις διωκτικές Αρχές. Ενδεικτική είναι η υπόθεση του 42χρονου Ορχάν Ασάντοφ, ο οποίος συνελήφθη πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια στο κολυμβητήριο του Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία για υπόθεση τρομοκρατίας (φερόταν να σχεδιάζει τη δολοφονία πέντε προσώπων από το Ισραήλ) και απελάθηκε από την Κύπρο. Είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 και μετέπειτα κρατείτο ως υπόδικος. Στις 21 Νοεμβρίου του 2025 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών. Ακολούθησε η διαδικασία επαναπατρισμού του.