Περιοδεία στο ακριτικό διαμέρισμα Τηλλυρίας και στην Πάφο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει επαφές με τις αρχές της Τηλλυρίας, ενώ θα επισκεφθεί και την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και που επιπρόσθετα βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, για αυτό και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς είναι για την Κυβέρνηση ύψιστη προτεραιότητα.

Αυτό τόνισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκεπτόμενος το φυλάκιο «Αλεύκα», στην ακριτική Τηλλυρία, όπου ευχήθηκε στους στρατιώτες ενόψει τω ν εορτών του Πάσχα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε στους αξιωματικούς και στρατιώτες την υπερηφάνεια που αισθάνεται για το επίπεδο της Εθνικής Φρουράς και τις ευχαριστίες του για την υπηρεσία που προσφέρουν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε στους οπλίτες την ιδιαιτερότητα της θητείας σε παλαιότερες εποχές, όπως αυτή που και ο ίδιος υπηρέτησε, με το διάστημα των 26 μηνών, τονίζοντας ότι αυτό που φαίνεται υπερβολικό σε κάποια στιγμή μετά την απόλυση τους, θα αντιληφθούν πόσο σημαντικό ήταν.

Έκανε επίσης λόγο για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς, στην αναβάθμιση των όρων εργοδότησης των Συμβασιούχων Οπλιτών και στην περαιτέρω εκπαίδευση των στελεχών της. «Η Εθνική Φρουρά στέλλει για πρώτη φορά στις Ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών μόνιμα στελέχη της για περαιτέρω εκπαίδευση, τόνισε, αναβαθμίζει τις υποδομές στη Ναυτική Βάση και στην Αεροπορικής Βάση, εξοπλίζεται και φροντίζει την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είμαι εδώ για να σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση, κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ευχαριστώντας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για όλα όσα κάνετε για τον τόπο μας.