Τον νόμο για την αναπηρία ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την αποσύνδεση του αναπηρικού επιδόματος από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και την ένταξη χιλιάδων ανθρώπων με αναπηρίες, που μέχρι σήμερα δεν απολάμβαναν της σχετικής στήριξης, στα διάφορα κρατικά σχέδια.

Κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, τα κόμματα υπογράμμισαν ότι οι αλλαγές που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία «δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι το τέλος του δρόμου» και τόνισαν πως οι πολίτες θα αρχίσουν να επωφελούνται από τις νέες ρυθμίσεις σταδιακά και σε βάθος χρόνου με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό και όχι αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου.

Στις επισημάνσεις των βουλευτών και οι αλλαγές στις οποίες η Βουλή προχώρησε επί του κυβερνητικού νομοσχεδίου με στόχο, όπως τονίστηκε να διασφαλίζεται η πραγματική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

Αναφέρεται ότι οι αλλαγές έγιναν κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας με τη συμμετοχή και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σημαντικότερη ίσως αλλαγή στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, η εισαγωγή πρόνοιας βάσει της οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει μόνο για αυξήσεις επιδομάτων και κοινωνικών παροχών και όχι το δικαίωμα μείωσης ή αποκοπών, χωρίς να ζητηθεί η σύμφωνος γνώμη της Βουλής.

Επιπρόσθετη αλλαγή, μεταξύ άλλων, αφορούσε τον χρόνο έναρξης της ισχύος των παροχών, ώστε αυτός να υπολογίζεται από την ημέρα υποβολής του αιτήματος από το άτομο με αναπηρία και όχι την ημέρα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του.

Με σχετικές πρόνοιες, διασφαλίστηκε επίσης ότι δεν καταργούνται υφιστάμενες παροχές ενώ διαγράφηκε η προϋπόθεση της κατοχής άδειας οδήγησης για την παροχή ειδικής χορηγίας για αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.

Όπως επισημάνθηκε, μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο στήριξης των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο, αφορά η αποσύνδεση των επιδομάτων που σχετίζονται με την αναπηρία με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με τους βουλευτές να υπενθυμίζουν, κατά τις τοποθετήσεις τους, ότι μέχρι σήμερα άτομα των οποίων κοινωνικές παροχές αυξάνονταν έστω και κατά μερικά ευρώ, έχαναν τα δικαιώματα τους αφού σταματούσαν να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τη διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής παρακολούθησε, αφού ήταν παρούσα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα.