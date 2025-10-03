Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2025» ανήρτησε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να απαντήσει σε ανησυχίες και απορίες που έχουν διατυπωθεί.

Σε ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι, παρά τη δημόσια και ανοικτή διαδικασία που προσφέρει η πλατφόρμα η-Διαβούλευση, μέσω της οποίας κάθε φορέας ή πολίτης μπορεί να καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις, έχουν εκφραστεί προβληματισμοί και ανησυχίες από ορισμένα άτομα ή οργανώσεις μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

«Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που αναρτώνται κρίνονται χρήσιμες για την περαιτέρω κατανόηση και ερμηνεία του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις απαντήσεις που δίνει το Υφυπουργείο για το νομοσχέδιο.

ΚΥΠΕ