Συνάντηση με εκπροσώπους της Πρεσβείας των ΗΠΑ πραγματοποίησε την Τετάρτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι στο επίκεντρο βρέθηκε η δημιουργία της νέας εξειδικευμένης Διεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Αστυνομίας απέναντι σε σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας.

Οι εκπρόσωποι της Πρεσβείας εξέφρασαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια, με παροχή τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών και δικτύων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην πυρόσβεση και τους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών, με την Πρεσβεία να εκφράζει ετοιμότητα να συμβάλει με τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα αυτό.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις εξαιτίας του οργανωμένου εγκλήματος και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής του.

Η συνεργασία και η αξιοποίηση εμπειρίας αποτελούν βασικά εργαλεία για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, αναφέρεται στην ανακοίνωση

ΚΥΠΕ