Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική κρίση που πλήττει την κτηνοτροφία, καθώς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιβεβαίωσαν σήμερα τον εντοπισμό τεσσάρων νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η εξάπλωση του ιού παραμένει εντός των ήδη οριοθετημένων μολυσμένων ζωνών, ωστόσο η αύξηση του συνολικού αριθμού των πληγεισών μονάδων προκαλεί έντονη ανησυχία στον κλάδο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα νέα περιστατικά αφορούν αποκλειστικά μονάδες αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα, δύο κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού και άλλα δύο κρούσματα εντοπίστηκαν στο Γέρι.

Με την προσθήκη αυτών των περιστατικών, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων παγκύπρια ανέρχεται πλέον στις 70, γεγονός που καταδεικνύει την επιμονή της νόσου παρά τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Από αυτά τα 59 κρούσματα είναι στην επαρχία Λάρνακας και τα υπόλοιπα 11 στην επαρχία Λευκωσίας.

Μέσα στο κλίμα ανησυχίας, μια χαραμάδα αισιοδοξίας προσφέρουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου. Όλοι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν εκτός των γνωστών εστιών είναι αρνητικοί, υποδηλώνοντας ότι, προς το παρόν, η διασπορά παραμένει ελεγχόμενη και περιορισμένη στις καθορισμένες ζώνες επιτήρησης.

Η ασπίδα κατά του ιού χτίζεται με εντατικούς ρυθμούς, αν και οι ταχύτητες διαφέρουν ανάλογα με το είδος του ζωικού κεφαλαίου. Τα τελευταία στοιχεία για τη δεύτερη φάση του εμβολιασμού δείχνουν 65,35% στα βοοειδή και 38,75% στα αιγοπρόβατα. Οι εμβολιασμοί των χοίρων εντός μολυσμένων ζωνών έφθασε στο 73% στο σύνολο των μονάδων.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον στην επιτάχυνση των εμβολιασμών στα αιγοπρόβατα, όπου το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη, λόγω του μεγάλου αριθμού των ζώων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.

Για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων, το κράτος συνεχίζει τη ροή των αποζημιώσεων. Πέρα από την καταβολή χρημάτων για τις ποσότητες γάλακτος που καταστράφηκαν στις μολυσμένες μονάδες, ξεκίνησε ήδη και η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές που κρίθηκαν ακατάλληλες και καταστράφηκαν.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους κτηνοτρόφους για πιστή τήρηση των μέτρων υγιεινής και περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.