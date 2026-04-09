Πέραν των 34 φορτηγών χρειάστηκαν, μέχρι στιγμής, για την μετακίνηση ξυλείας και άλλων καύσιμων υλικών, που νεαροί συγκεντρώνουν σε ενορίες της Λεμεσού, με την Αστυνομία να εντατικοποιεί τους ελέγχους, σε συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές, καθώς πλησιάζουμε στην νύχτα της Ανάστασης.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για πρόληψη της χρήσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και ανάμματος λαμπρατζιών, κατά την περίοδο του Πάσχα, «έχει συσταθεί ειδική ομάδα, η οποία καθημερινά προβαίνει σε ελέγχους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου στο παρελθόν παρατηρούνταν προβλήματα και όπου συχνάζουν νεαρά πρόσωπα, για να συγκεντρώσουν αντικείμενα προς καύση».

Υπέδειξε ότι, μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, χρειάστηκαν 34 φορτηγά για να μετακινηθεί ξυλεία και διάφορα άλλα αντικείμενα που συγκεντρώνονταν για τις λαμπρατζιές, ενώ έχουν γίνει και 15 συλλήψεις νεαρών προσώπων, για οχληρία και άναμμα φωτιάς. Σε δυο περιπτώσεις, σημείωσε, σχηματίστηκαν φάκελοι εναντίον γονιών ανηλίκων, κάτω των 16 χρόνων, για ελλιπή επίβλεψη των παιδιών τους.

Ο κ. Κυριάκου τόνισε πως «η Αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις έρευνες, που εντατικοποιούνται από σήμερα μέχρι και την νύχτα της Ανάστασης, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν».

Πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο της καθιερωμένης σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους, έχει οριστεί αξιωματικός, ως σύνδεσμος επικοινωνίας των Τοπικών Αρχών με την Αστυνομία, για άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει.

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι, το βράδυ της Ανάστασης, στη Λεμεσό, θα εργαστούν περί τα 100 μέλη της Αστυνομίας και διαβεβαίωσε ότι «η Αστυνομία θα επιτηρεί για την ασφάλεια των πολιτών και θα επέμβει εκεί και όπου χρειάζεται».

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού έκανε έκκληση προς όλους, ιδιαίτερα στους νέους, να αποφύγουν τη χρήση των επικίνδυνων κροτίδων και το άναμμα φωτιών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών.

Εξάλλου, σε δηλώσεις τους, οι τέσσερις Δήμαρχοι της Λεμεσού, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους από τη συνεργασία με την Αστυνομία, καθώς και την ελπίδα ότι δεν θα παρατηρηθούν προβλήματα προηγούμενων χρόνων.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, είπε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χρειάστηκε να επέμβουν σε διάφορα περιστατικά για την απομάκρυνση υλικών που συγκεντρώνονταν σε ενορίες και υπέδειξε ότι αυτό θα συνεχιστεί, όπου χρειαστεί, με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

«Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία (με την Αστυνομία), υπάρχει συνεννόηση και αλληλοενημέρωση για οποιαδήποτε περιστατικά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πολεμιδιών, Άντρος Θεοδώρου, ανέφερε ότι το άναμμα λαμπρατζιών στο Δήμο απαγορεύεται ρητά, εκτός από την εκκλησία Τιμίου Σταυρού, όπου θα γίνει ελεγχόμενα και οργανωμένα.

«Στις υπόλοιπες ενορίες απαγορεύεται το άναμμα λαμπρατζιάς, το βράδυ της Ανάστασης, καθώς πρόκειται για πυκνοκατοικημένες περιοχές και καθημερινά τα συνεργεία μας απομακρύνουν υλικά που συγκεντρώνουν νεαροί, παρά τις ρητές οδηγίες», είπε ο κ.Θεοδώρου.

Παράλληλα, υπέδειξε ότι, εκεί και όπου χρειάστηκε, η ανταπόκριση της Αστυνομίας ήταν άμεση.

Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, έκανε λόγο για μια «σοβαρή αστυνόμευση» κατά την φετινή χρονιά, όπου «είδαμε και συλλήψεις να γίνονται». Η Αστυνομία, συνέχισε, περιπολεί εντατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και η παρουσία της είναι πιο ενισχυμένη από άλλες χρονιές «και αυτό είναι σημαντικό».

Είπε, επίσης, ότι συνεργεία του Δήμου έχουν μετακινήσει μεγάλες ποσότητες ξυλείας και καύσιμων υλικών, «με πολλά φορτηγά», από τα δημοτικά διαμερίσματα Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου.

Η κατάσταση μέχρι στιγμής είναι ήρεμη, δήλωσε, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ο οποίος είπε πως υπάρχει μια συνεννόηση με τους κατοίκους των δημοτικών διαμερισμάτων και με την Αστυνομία της Δημοκρατίας καθώς και των Βρετανικών Βάσεων, στην κυριότητα των οποίων εμπίπτουν κάποιες περιοχές.

Μέχρι στιγμής, συνέχισε, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν οι δημοτικές υπηρεσίες, εκτός από ένα περιστατικό στο δημοτικό διαμέρισμα Καντού, όπου απομακρύνθηκαν σωροί από ξύλα και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν.

«Αν μας ζητηθεί να παρέμβουμε έχουμε σε ετοιμότητα και φορτηγά και εκσκαφέα, καθώς και τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργίου.

Μέχρι στιγμής η Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού δεν έχει καταγράψει προβλήματα που προκαλούνται από το έθιμο της λαμπρατζιάς, δήλωσε εξάλλου ο Πρόεδρος της, Λευτέρης Περικλή.

«Είμαστε σε συνεννόηση με την Αστυνομία και έχουν οριστεί άτομα που επικοινωνούν μαζί της για οτιδήποτε συμβεί, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και περιορισμού φαινομένων που παρατηρούνται αυτή την περίοδο», είπε και πρόσθεσε ότι δεν έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, κάποια σοβαρά περιστατικά.

ΚΥΠΕ