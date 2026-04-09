Με συγκρατημένο ενδιαφέρον κινούνται φέτος οι κρατήσεις για τις πασχαλινές διακοπές, καθώς οι Κύπριοι φαίνεται να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους υπό τη σκιά των εξελίξεων στην περιοχή. Παρά την επιβράδυνση που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ταξιδιωτική αγορά διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στο philenews μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Αντώνης Ορθοδόξου, ο οποίος ανέφερε ότι η κατάσταση στην ταξιδιωτική αγορά δεν είναι άσχημη. «Σίγουρα περιμέναμε περισσότερη δουλειά, ωστόσο, λόγω του πολέμου, επιβραδύνθηκαν οι κρατήσεις».

Ξεκαθάρισε ότι οι αριθμοί των κρατήσεων δεν είναι χαμηλότεροι από τους περσινούς.

Ποιους προορισμούς επιλέγουν οι ταξιδιώτες

Τόνισε ότι το 90% επιλέγει να πάει στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι αρκετοί Κύπριοι επιλέγουν επίσης το Παρίσι και τη Disneyland. Επιπλέον, στις επιλογές βρίσκεται και το Λονδίνο, λόγω των πολλών φοιτητών που σπουδάζουν στη Βρετανία.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν χώρες-έκπληξη ανάμεσα στις επιλογές των Κυπρίων, απάντησε ότι στις φετινές επιλογές περιλαμβάνονται η Γεωργία και η Αρμενία, λόγω του ότι είναι χριστιανικές χώρες, αλλά με μικρούς αριθμούς επισκεπτών.

Yerevan , Armenia

Πού κυμαίνονται οι τιμές

Όσον αφορά τις τιμές, ανέφερε ότι κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις περσινές. «Η αύξηση είναι μηδαμινή», είπε.

Σημείωσε ότι τα πακέτα ξεκινούν από 399 ευρώ και αυξάνονται ανάλογα με τις επιλογές των ξενοδοχείων. «Τα πακέτα ισχύουν από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, μέχρι την Τρίτη του Πάσχα. Κάποιοι θα αναχωρήσουν αύριο, Μεγάλη Παρασκευή».

Ακόμη, ο κ. Ορθοδόξου ρωτήθηκε αν καταγράφονται κρατήσεις για τις ημέρες του Πάσχα σε χώρες που εμπλέκονται στην περιφερειακή κρίση, διευκρινίζοντας ότι «δεν πηγαίνει κανένας».

Τέλος, κάλεσε το κοινό να προσέλθει στην Τουριστική Έκθεση «TRAVEL EXPO CYPRUS», που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου.