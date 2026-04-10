Σε λαβύρινθο για γερά νεύρα εξελίσσεται η καθημερινή επίσκεψη των καταναλωτών στις υπεραγορές, καθώς το πολυδιαφημισμένο e-kalathi φαίνεται να αδυνατεί να εκπληρώσει τον βασικό του σκοπό για την πλήρη και διαφανή ενημέρωση του πολίτη.

Το μεγαλύτερο αγκάθι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει η εκκωφαντική απουσία των νωπών κρεάτων, ενός βασικού είδους διατροφής που απορροφά σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου βρίσκεται στο στόχαστρο κριτικής, καθώς η παράλειψη συμπερίληψης των τιμών κρέατος στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή αφήνει τους πολίτες ουσιαστικά απροστάτευτους.

Χωρίς τη δυνατότητα προκαταρκτικής έρευνας αγοράς από το σπίτι, οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με το σοκ των τιμών απευθείας στα ψυγεία των καταστημάτων, αδυνατώντας να συγκρίνουν αποτελεσματικά τις τεράστιες αποκλίσεις που καταγράφονται μεταξύ των διαφορετικών υπεραγορών.

Η έρευνα αγοράς καταδεικνύει μια χαώδη κατάσταση στις τιμές των κρεάτων, με τις διακυμάνσεις να προκαλούν ίλιγγο. Είναι χαρακτηριστικό πως για το ίδιο προϊόν, η διαφορά μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 100%.

Η αδυναμία του e-kalathi να ενσωματώσει αυτά τα δεδομένα στερεί από τον πολίτη το μοναδικό όπλο που διαθέτει απέναντι στην ακρίβεια, δηλαδή τη σύγκριση.

Οι τεράστιες διακυμάνσεις που παρατηρούνται, όπως στον βοδινό κιμά όπου η τιμή ανά κιλό ξεκινά από τα €8,50 και εκτοξεύεται στα €18,95, αποδεικνύουν ότι η απουσία ελέγχου και άμεσης πληροφόρησης πλήττει καίρια την τσέπη του μέσου νοικοκυριού.

Το e-kalathi προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στις μεγάλες υπεραγορές της Κύπρου, τόσο σε παγκύπριο επίπεδο, όσο και ανά επαρχία.

Μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν ανά κατάστημα τις τιμές προϊόντων, καθώς και το κόστος καλαθιών επιλεγμένων προϊόντων, πραγματοποιώντας έτσι πιο συμφέρουσες αγορές και ενδυναμώνοντας τη θέση τους στην αγορά.

Ωστόσο, μέχρι την ένταξη των κρεάτων στο e-kalathi, το ηλεκτρονικό καλάθι θα παραμένει μισοάδειο, αφήνοντας την αγορά να λειτουργεί με όρους που μόνο προς όφελος του καταναλωτή δεν λειτουργούν.

Περαιτέρω, για κάθε καλάθι που δημιουργείται από πλευράς των καταναλωτών, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σχετικά με το συνολικό κόστος του καλαθιού διαθέσιμων προϊόντων σε όλα τα συμβεβλημένα καταστήματα/ υπεραγορές.

Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης του κόστους του καλαθιού για το σύνολο των προϊόντων μόνο στα καταστήματα που είναι διαθέσιμο.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των προϊόντων στην πλατφόρμα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στη βάση, όταν υπάρξει αλλαγή τιμής σε ένα προϊόν σε κάποιο από τα καταστήματα κάθε υπεραγοράς.

Η ενημέρωση των τιμών επιτυγχάνεται μέσω ειδικού παρασκηνιακού μηχανισμού ο οποίος αποστέλλει τις νέες τιμές απευθείας από την υπεραγορά στην πλατφόρμα.