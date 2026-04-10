Επιστολή στη ΔΗΠΑ, με την οποία εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους σε σχέση με την ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή της παράταξης, Γεώργιου Κούμα, απέστειλαν οι φιλοζωικές οργανώσεις.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Κούμα, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, προβαίνει σε «ιδιαίτερα βαριές αναφορές εις βάρος φιλόζωων» και του ζητούν είτε να παρουσιάσει συγκεκριμένα, επαληθεύσιμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, είτε να ανακαλέσει ρητά και δημόσια τις κατηγορίες του και απολογηθεί.

Την ίδια ώρα οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τη ΔΗΠΑ, ως πολιτικό φορέα, να τοποθετηθεί επίσημα, διασφαλίζοντας ότι «ο δημόσιος λόγος των υποψηφίων της σέβεται την αλήθεια, τη νομιμότητα και την κοινωνική προσφορά».

Αυτούσια η επιστολή

Θέμα: Δημόσιες δηλώσεις του υποψηφίου βουλευτή κ. Γεώργιου Κούμα στις 07 Απριλίου 2026 μέσω Κοινωνικών Δικτύων.

Αξιότιμοι/ες,

Με την παρούσα, οι νόμιμες εγγεγραμμένες Φιλοζωικές Οργανώσεις της Κύπρου επιθυμούν να εκφράσουν τη σοβαρότατη τους ανησυχία και διαμαρτυρία αναφορικά με δημόσια ανάρτηση (βίντεο) του υποψηφίου βουλευτή της παράταξης σας κ. Γεώργιου Κούμα, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2026.

Στο εν λόγω βίντεο, ο κ. Κούμα προβαίνει σε γενικευμένες και ιδιαίτερα βαριές αναφορές εις βάρος φιλόζωων, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

– Άτομα που δηλώνουν φιλόζωοι δρουν με σκοπό το οικονομικό όφελος,

– Εισέρχονται σε ιδιωτικές περιουσίες και αφαιρούν σκύλους με σκοπό την πώληση τους,

– Εντοπίζουν αδέσποτα, τα «ψιλοταΐζουν» και υπό το πρόσχημα της φιλοζωίας τα εξάγουν στο εξωτερικό αποκομίζοντας κέρδος,

– Υφίσταται διάκριση μεταξύ «πραγματικών» φιλόζωων και όσων «εκμεταλλεύονται» τη φιλοζωία για κερδοσκοπία, καταλήγοντας ότι «το θέμα χρήζει πολλής προσοχής».

Οι ισχυρισμοί αυτοί, όπως διατυπώθηκαν, είναι γενικοί, ατεκμηρίωτοι και δυνητικά δυσφημιστικοί, καθότι:

• Στοχοποιούν συλλήβδην μια ολόκληρη κατηγορία πολιτών (εθελοντές, οργανώσεις, ιδιώτες) που προσφέρουν αποδεδειγμένα έργο στη διάσωση και φροντίδα ζώων.

• Υπονοούν ποινικώς κολάσιμες πράξεις (κλοπή ζώων, παράνομη εμπορία/κερδοσκοπία) χωρίς παράθεση συγκεκριμένων περιστατικών, στοιχείων ή καταγγελιών.

• Δημιουργούν κλίμα απαξίωσης και καχυποψίας εις βάρος νόμιμης και κοινωνικά ωφέλιμης δραστηριότητας, πλήττοντας την αξιοπιστία προσώπων και εθελοντικών οργανώσεων.

Επιπρόσθετα, τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις δεν είναι απλώς προσβλητικές, είναι και επικίνδυνες.

*Αποδεδειγμένα τέτοιες ανυπόστατες κατηγορίες έχουν συμβάλει στην πράξη, επανειλημμένα στη δημιουργία αρνητικού κλίματος που οδηγεί σε λεκτική αλλά και σωματική βία εναντίον εθελοντών, κατά τη διάρκεια που επιτελούν το έργο τους (περισυλλογή, σίτιση, περίθαλψη ζώων).*

Επίσης, παρακινούν το κοινό να μην εμπιστεύεται τις καθόλα νόμιμες φιλοζωικές οργανώσεις με αποτέλεσμα να μειώνονται οι υιοθεσίες και η στήριξη των οργανώσεων εντός της χώρας.

Όταν δημόσια πρόσωπα διατυπώνουν ατεκμηρίωτες κατηγορίες, ενισχύουν προκαταλήψεις και δίνουν άλλοθι σε τέτοιες συμπεριφορές.

Υπενθυμίζεται ότι, ιδίως για νομικό, η δημόσια διατύπωση τέτοιων ισχυρισμών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση εγείρει ζητήματα:

Δυσφήμισης/συκοφαντικής δυσφήμισης, όταν αποδίδονται πράξεις ικανές να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη προσώπων χωρίς απόδειξη,

Παραπληροφόρησης του κοινού, όταν δημιουργούνται εντυπώσεις περί εκτεταμένης παραβατικότητας χωρίς στοιχεία,

και εν γένει κατάχρησης της δημόσιας πλατφόρμας για γενικευμένες κατηγορίες.

Πέραν των νομικών πτυχών, οι δηλώσεις αυτές αδικούν και προσβάλλουν χιλιάδες ανθρώπους που καθημερινά, με προσωπικό κόστος και χωρίς κανένα όφελος, συμβάλλουν στην προστασία των ζώων, στηρίζοντας παράλληλα και το έργο της Πολιτείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:

Ο κ. Γεώργιος Κούμα δημοσιοποιήσει άμεσα συγκεκριμένα, επαληθεύσιμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του (ημερομηνίες, περιστατικά, καταγγελίες, αποφάσεις αρμόδιων αρχών).

Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλέσει ρητά και δημόσια τις γενικευμένες κατηγορίες του και απολογηθεί, με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση που τις δημοσιοποίησε.

Η ΔΗΠΑ, ως πολιτικός φορέας, τοποθετηθεί επίσημα, διασφαλίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος των υποψηφίων της σέβεται την αλήθεια, τη νομιμότητα και την κοινωνική προσφορά.

Παράλληλα, σας καλούμε σε έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με εκπροσώπους εθελοντών και οργανώσεων, με στόχο τη διαφώτιση γύρω από το έργο τους, τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Μόνο μέσα από συνεργασία, γνώση και σεβασμό μπορεί να υπάρξει πρόοδος.

Η κριτική και η επισήμανση προβλημάτων είναι θεμιτές, όμως οφείλουν να βασίζονται σε τεκμήρια και να μην οδηγούν σε αβάσιμη στοχοποίηση. Διαφορετικά, οι τοποθετήσεις αυτές εκλαμβάνονται ως λίβελος και καφενειακή ρητορική, ασύμβατη με τον δημόσιο ρόλο και την ιδιότητα του ομιλητή.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Φιλοζωικών Οργανώσεων.

Η ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή Γεώργιου Κούμα