Η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Παρασκευής αποτυπώθηκε και φέτος στους στολισμένους επιτάφιους σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με τους πιστούς να συμμετέχουν μαζικά στην κορύφωση του Θείου Δράματος.

Από τη Λάρνακα, τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, την Αμμόχωστο και την Πάφο, οι εκκλησίες γέμισαν με άνθη και φως, καθώς εθελοντές και ενορίτες δημιούργησαν εντυπωσιακούς επιταφίους, διατηρώντας ζωντανό ένα από τα πιο σημαντικά έθιμα της Ορθοδοξίας.

Στη Λάρνακα, οι στολισμένοι επιτάφιοι των εκκλησιών της πόλης δέχθηκαν τη θλίψη και τον θρήνο των πιστών για τη θυσία του Θεανθρώπου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, «οι στολισμένοι με άνθη Επιτάφιοι της πόλης μας δέχονται σήμερα, την πιο πένθιμη ημέρα της Χριστιανοσύνης, τη θλίψη και τον θρήνο των πιστών», ενώ αντηχεί το τροπάριο «Ω γλυκύ μου έαρ».

Παράλληλα, πραγματοποιείται και φέτος το καθιερωμένο έθιμο της συνάντησης των Επιταφίων στο κέντρο της πόλης, με τη συμμετοχή ιστορικών ναών και πομπή που διασχίζει κεντρικούς δρόμους της Λάρνακας.

Στη Λευκωσία, η συμμετοχή των πιστών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τον Δήμαρχο Χαράλαμπος Προύντζος να αναφέρει πως προσκύνησε συνολικά έντεκα επιτάφιους σε διάφορες περιοχές του Δήμου και στα όρια με τη Λακατάμεια.

Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε επιτάφιους σε ιστορικούς ναούς όπως του Αγίου Αντωνίου, Αγίου Κασσιανού, Χρυσαλινιώτισσας, Αγίου Σάββα και Τρυπιώτη στην εντός των τειχών πόλη, αλλά και σε περιοχές όπως Έγκωμη, Καϊμακλί, Άγιο Δομέτιο και Λακατάμεια.

Όπως σημείωσε, η Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώνεται με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα σε όλη τη Λευκωσία, ενώ ξεχωριστή είναι η συνάντηση τριών Επιταφίων στην Πλατεία Ελευθερίας, που συγκεντρώνει πλήθος πιστών στο κέντρο της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην παρουσία επισκεπτών από το εξωτερικό, οι οποίοι παρακολούθησαν το έθιμο των επτά Επιταφίων στο ιστορικό κέντρο, εκφράζοντας σεβασμό και θαυμασμό για την παράδοση.

Την ίδια ώρα, στην Πάφο, οι επιτάφιοι στολίστηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα, ενώ οι περιφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.